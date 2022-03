Mnoho Ukrajinců je již ubytováno v Českém Krumlově. Některých se ujali poskytovatelé ubytovacích služeb jako jsou hotely, penziony a podobně. Tito ubytovaní Ukrajinci by za normálních okolností tedy měli povinnost zaplatit místní poplatek z pobytu, který činí 50 korun za osobu mimo dětí do 18 let.