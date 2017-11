Krumlov ožil. Natáčí tam drsný válečný film

Český Krumlov – Podzimní Český Krumlov má lehce ponurou atmosféru. Davy turistů znatelně ubyly, jen občas si nějací Asiati fotí selfie na prázdném náměstí.

U mostu Dr. Edvarda Beneše se to ve čtvrtek 9. listopadu lidmi ale jen hemží. Děje se tu totiž něco neobvyklého. Muž v reflexní vestě se náhle zeptá do vysílačky: „Už se máme přesouvat?“ Nemají.



Natáčení snímku Nabarvené ptáče totiž u mostu a před základní školou potrvá až do 13 hodin.



JSOU TU I AMERIČANI



Na mostě postává člověk v oblečení jako ze 40. let. Je to Jiří Sperger, fanoušek režiséra Václava Marhoula, který chtěl vidět natáčeníz druhé strany. „Viděl jsem herce Pavla Kříže,“ hlásí. „Taky tu jsou prý ti Američani, ale já je moc neznám,“ naráží na hvězdné holly-woodské obsazení. Ve sním-ku totiž hrají Američan Harvey Keitel, německý herec Udo Kier nebo švédská hvězda Stellan Skarsgård. Přímo v Českém Krumlově se štábem je podle režiséra Václava Marhoula Harvey Keitel, ale zrovna nenatáčí.



Zdá se, že komparzisté jsou všichni z Českých Budějovic. Mladík František Mrkáček dostal za úkol chodit po silnici a koukat, jak přijeli fašisti. Jeho kolega Pavel Foitl se má podivovat a být rozčarován. Stejnojmennou knihu Jerzy Kosińského nečetl, ale zařadí si ji na seznam.



NÁRUŽIVÝ ANTISEMITA



Najednou zazní: „Musíte na za tu značku, natáčí se!“ a všichni za mostem se přesouvají ke straně ulice.



Muž s megafonem říká všem, co mají dělat. Poslední zájemci se fotí s Pavlem Křížem, který má na sobě vlněný oblek a klobouk do čela. Shodí z ramen kabát, dostane do ruky noviny a vyrazí na scénu. Před školou se právě koná bleší trh, kterým projedou vojáci v autech a protijedoucí povoz s koněm. Pavel Kříž rozevře noviny přímo před kamerou, zatímco za ním běží děti a projíždějí vojáci. Koho vlastně hraje? „Náruživého antisemitu,“ odpovídá mi režisér Václav Marhoul. „Stop!“ zazní povel z megafonu. „Ještě jednou bych ho to nechal zkusit,“ říká režisér a auta couvají zpět na svá výchozí místa.



Po place projde jedenáctiletý chlapec z Českého Krumlova Petr Kotlár, který hraje titulní roli. Mikinu má zapnutou až ke krku, aby mu nebyla zima, a na obličeji umělou krev. Paní, která na něj dává pozor, ho očistí. Chlapec zrovna nehraje, v karavanu mu byla volná chvíle, tak se šel podívat na natáčení. Kdo bude hrát hlavní postavu, věděl Václav Maroul prý hned.



Podívat se přišla i komparzistka Mirka Dürn-feldová, která je jako členka národopisného souboru zvyklá na vystupování před lidmi. Přes kostým má oblečenou růžovou bundu. Ukazuje, že pod sukní má ještě vykasané tepláky. „Včera to ale bylo horší, to pršelo,“ říká.



„Zopakujeme to, ale musíte, jako by to bylo poprvé, na sto procent! Nepolevovat!“ hlásí muž do megafonu. „Teď auta a… akce!“ zakřičí. „V podstatě dobrý, řekl bych, že jo,“ pochvaluje si Václav Marhoul.



O pauze jdou všichni průjezdem s improvizovanou šatnou do dvora čínské restaurace na jídlo. Pavel Kříž mezitím odjel. Pokračovat se bude až za chvíli.