Na to, že by se ze břehů o víkendu mohla vylít Polečnice, se už teď připravují v Českém Krumlově. Zasedla povodňová komise a město spustilo krizovou telefonní linku. Služby města ve čtvrtek dopoledne začaly s rozvozem pytlů s pískem. Používají při tom vychytávku, na kterou přišly při katastrofálních záplavách v roce 2002.

„Služby města začaly preventivně umisťovat pytle s pískem v okolí Chvalšinské, máme vytypovaná místa kolem říčky,“ řekl starosta města Alexandr Nogrády. „Kolem Vltavy zatím nic dávat nebudeme, tam podle aktuální předpovědí rozlití nehrozí, a budeme reagovat na aktuální situaci.“

close info Zdroj: ČHMÚ zoom_in Předpovědní profil ČHMÚ pro Polečnici v Českém Krumlově.

Pracovníci služeb města neplní pytle s pískem v areálu společnosti, ale přímo na ulici. „Používáme na to starou bednu na asfalt, na to jsme přišli náhodou při povodních v roce 2002,“ vysvětlil Martin Thon ze Služeb města Český Krumlov. „Plníme tak pytle rychle a hlavně na místě, ušetří se tím spousta lidí, kteří by to plnili, nakládali na auto a pak vykládali. Ve čtyřech hravě zvládneme práci, kterou by jinak dělalo třeba patnáct lidí.“

Město už zřídilo krizovou linku na tel. Čísle 771 505 065, kam se může veřejnost obracet v případě potřeby (umístění pytlů apod.). Výstraha před povodňovým ohrožením s vysokou pravděpodobností výskytu je platná od pátku 13. září od 15 až do odvolání, nejhorší situace se očekává o víkendu.