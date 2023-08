Seriál, který přibližuje nedávnou historii města Český Krumlov prostřednictvím městských kronik, uložených ve zdejší pobočce Státního okresního archivu, pokračuje rokem 2002. Tou největší událostí byla velká voda, která město zaplavila 12. srpna. Podívejte se, jak ji zachytil fotograf Vladimír Šimeček.

Český Krumlov při povodni v srpnu 2002. Zaplavené hodinářství p. Běleckého v Radniční ulici č. 128. | Foto: Státní okresní archiv Český Krumlov.

V noci na pondělí 12. srpna 2002 se na jihu Čech naplnily nejhorší předpovědi. Po první vlně velké vody, kterou způsobil déšť 7. a 8. srpna, znovu přišel prudký a vydatný déšť, který rychle zvedl hladiny toků v již nasyceném povodí. Začala druhá povodňová vlna, mnohem horší, než ta první.

Povodeň 2002 den po dni: Přišla další vlna, hned dvakrát smetla Český Krumlov

Tehdejší premiér Vladimír Špidla vyhlásil pro území Prahy, Středočeského, Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje nouzový stav. „Mnozí lidé z okolí nepřijeli do práce, voda je odřízla. Polečnice se změnila v rozdivočelou řeku, Vltava na mnoha místech vystoupala do míst, o kterých se ani největším pesimistům nesnilo. Lidé zachraňovali, co se dalo,“ připomněl hrozivé dění o pět let později, v roce 2007, Českokrumlovský deník.