Obyvatelé Českého Krumlova už toho měli dost. Jejich parkovací místa byla jenom málokdy prázdná. Stála na nich auta turistů, kteří využívali bezplatného nočního stání a domácí neměli pak kde zaparkovat, když se vraceli večer z práce.

Zastupitelé proto schválili změny v zónách placeného stání, na nichž je provoz regulován parkovacími automaty. „Bylo upraveno časové nastavení těchto automatů během dne, nebo byl upraven kombinovaný režim automatu a parkovacích karet,“ říká mluvčí města Petra Nestávalová.

Zóny placeného stání jsou rozdělené do několika oblastí. V nich jsou parkovací automaty nebo tam platí parkovací karty.

Nebo jsou tyto režimy zkombinované. Rezidentní kartu si mohou obyvatelé města pořídit za 365 korun za rok. „Třeba zpoplatnění parkování u čerpací stanice se může zdát nepopulární,“ říká ke změnám místostarosta Josef Hermann. „Obyvatelé tu byli zvyklí parkovat zdarma večer a v neděli odpoledne, když šli do divadla. Nicméně náhradou za to je parkoviště na autobusovém nádraží, kde mohou odpoledne parkovat s bodovou kartou za dvě koruny na hodinu.“

Bodovou kartu mohou lidé koupit v Infocentru na náměstí za 300 korun, přičemž 200 korun činí nabitý kredit. Kartu lze uplatnit na parkovištích P1, P2, P3 a P5, od 10 do 14.30 hodin je platný tarif 40 korun na hodinu, od 14.30 do 10 hodin platí zvýhodněný tarif dvě koruny na hodinu.

Nový dopravní režim v placených zónách



Kaplická ulice pod školou – platnost parkovacího automatu (PA) bude prodloužena na celý den;



Linecká ulice u hotelu Gold – platnost PA prodloužena na celý den a držitelé parkovacích karet (PK) z oblasti jsou zde oprávněni parkovat od 18.00 do 8.00 bez poplatku;



Pivovarská ulice – platnost PA prodloužena na celý den;



Parkoviště na Špičáku u kina včetně části na tř. Míru – platnost PA prodloužena na celý den s tím, že držitelé PK z oblasti jsou oprávněni zde parkovat kdykoliv bez poplatku;



Plešivecká ulice – platnost PA prodloužena na celý den a držitelé PK z dané oblasti jsou oprávněni zde parkovat kdykoliv bez poplatku;



Ulice T. G. Masaryka – před školou platnost PA zkrácena na dobu od 8.00 do 18.00 hodin a v další části ulice, kde platí smíšený režim, bude platnost PA od 8.00 do 18.00 hodin s tím, že držitelé PK jsou oprávněni v době platnosti automatu využívat tato parkovací místa bezplatně a v době od 18.00 do 8.00 hodin jsou místa vyhrazena pouze pro držitele parkovacích karet z dané oblasti;



Fialková ulice u plaveckého bazénu – platnost PA prodloužena na celý den s tím, že držitelé PK z oblasti jsou oprávněni parkovat v části za plaveckým bazénem kdykoliv bez poplatku.



Objížďková ulice u čerpací stanice – platnost PA prodloužena na celý den. Dojde k úpravě ceníku parkovného: prvních 45 min. za 5 Kč, prvních 90 min. za 10 Kč, každá další hodina stojí 40 Kč);