Venkovní průzračnou vodu jako křišťál nebo v jako moři sice v Českém Krumlově zatím nenajdete, ale to neznamená, že by obyvatelé a rodiny s dětmi z města neměly kde si zadovádět a svlažit se ve vodě. A město dělá maximum pro to, aby jim tato místa co nejvíce zpříjemnilo.

Rybník na Horní Bráně je nyní denně v obležení lidí všeho věku, přesto tam není hlava na hlavě. Pobyt ve sportovně relaxačním areálu na břehu je skutečnou relaxací v náruči zeleně, ať už se rozhodnete pro lenošení nebo sportování. U rybníka nechybí četná sportoviště, dětské hřiště s velkou nafukovací trampolínou, písečná pláž, restaurace, převlékárny, WC ani workoutové fitness prvky nebo plovoucí molo na rybníce.

K rybníku například poprvé zavítala mladá maminka s kamarádkou a čtyřletou dcerkou z Brna. „Moc se nám tu líbí. Jsme tu sice teprve půl hodiny, ale je to tu pěkné, voda fajn,“ řekla maminka. „Líbí se mi tu hrozně,“ hlásila holčička. „Nejvíc voda, písek a také hřiště.“ „Přijeli jsme na několik dní,“ vysvětlila maminka. „Chceme jet na Lipno a o večerech asi budeme chodit sem.“

Festival Český Krumlov mění vedení. Do čela usedne Gabriela Rachidi

Spokojený s přírodním koupáním na Horní Bráně byl také obyvatel blízkého panelového domu. „Je to tu dobré, včetně zázemí. Jaká je voda, nevím, ještě jsem v ní nebyl. Jsou v ní ale naše děti, tak na ně dohlížím.“

Nadšená je z hornobránského rybníka seniorka z Velešína. „Jezdím sem i se svým psem, protože se mi tu hrozně líbí,“ svěřila se. „Je to tu krásné. Ve Velešíně sice máme koupaliště, ale to je hlavně pro děti. Tam si nezaplavu.“

Zdá se, že koupání na Horní Bráně už ani víc vylepšit nejde, přesto tu má vedení města další plány. „Máme již připravený projekt stínidla,“ sdělil místostarosta Martin Hák. „Chceme tam nainstalovat tři asymetrická stínidla, které by pomohly děti na pláži ochránit před přímým sluncem. Z nich dvě stínidla budou na louce. Myslím, že bychom je tam mohli dát začátkem srpna. A současně nad všesportovní arénou, v místě cvičebních prvků, zpevníme terén. Stabilizujeme cestu, svahy i uložení těch prvků, aby se to zpevnilo a zkultivovala se venkovní tělocvična.“

Vrah z Dolního Dvořiště dostal 13 let. Přítelkyni škrtil a pak utopil ve vaně

S kvalitou vody na Horní Bráně byly v minulosti problémy, které jsou ale již odstraněny. „Voda se zatím zdá dobrá,“ potvrdil Martin Hák, že se byl v areálu podívat. „Pro jistotu jsem ale požádal jednatele Lesů města Český Krumlov, aby trochu navýšili odtok vrchní vody z rybníka. Letos totiž poprvé odpouštějí tu teplou vrchní vodu, která je náchylná ke zhoršení kvality. V té souvislosti znovu důrazně apelujeme na lidi, aby nekrmili kachny, protože tím kazí vodu a koupání.“

V další příjemnou zónu ke koupání se postupně proměňuje louka u Vltavy v Novém Spolí. Velkým přínosem je, že město v řece vymezilo dráhu pro plavce a tím pádem je neohrožují lodě vodáků. Plavci mají rovněž radost z plovoucího dřevěného mola, ze kterého mohou slézat nebo skákat do vody. Ani tady na břehu nechybí dětské atrakce a hřiště pro mládež.

Kvečeru se sem do řeky vydala svlažit s děvčaty třeba Barbora Půlpánová z Českého Krumlova. „Jedeme sem občas, když máme chvilečku po práci. A je to strašně studený,“ smála se. „Volíme raději řeku, protože jsme minule z Horničky něco chytly, svrběla nás kůže. Proto jsme si řekly, že už tam asi nepůjdeme, ač nás to trápí, raději bychom šly tam.“

Anonymní žulový pomník v krumlovském parku po letech ukáže, komu byl a je určen

Houpající se molo si užíval Josef Šincl z Rovenska na Moravě se dvěma syny. „Jsme tu spokojeni moc. Sjíždíme Vltavu z Vyššího Brodu. Dneska jsme přijeli, zítra si chceme projít Český Krumlov. Koupeme se kvůli ochlazení v řece i během plavby. Voda je krásná, ty úpravy tady jsou super.“

„Super, jsem tu poprvé, jsme z Brna,“ ocenila Markéta Müllerová. „Jsme tu na vodě. Super koupání, dcera je nadšená. Dneska je vedro, tak ta voda ani studená není. Je to příjemné osvěžení, protože je dneska pekelně. Je to tu příjemné, kdybych byla místní, chodila bych se sem koupat.“

Pod stromem na břehu těsně u vody odpočívala rodina z Větřní. „Líbí se nám tu,“ řekla Nina Hrdličková. „V této části řeky je mělko, což je prima hlavně pro ty malé. Je tu klid, chládek, chodíme sem každý den. Jezdíme sem z Větřní autobusem. Tady ty děti nemusíme tak hlídat jako na koupališti ve Větřní a taky se tam není kde schovat před sluníčkem. A když tu dostaneme hlad, zajdeme si do kempu tady vedle něco koupit.“

Na břehu je rozpracovaná něco jako dřevěná chatka. „V Novém Spolí jsme na řece instalovali dřevěné molo, vyzkoušel jsem ho osobně, je bezvadný,“ konstatoval Martin Hák. „Doděláváme tam víceúčelovou budku jako zázemí pro sportovní náčiní, pro piknikové věci jako sklad dřeva, třeba i budoucí občerstvení. Vytýčili jsme dlouhou plavební dráhu na řece, aby rafty neohrožovaly plavce. Lidi říkají, že to funguje, je to bezvadný. Aréna – hřiště – je dodělané. Chystáme se tam doplnit ještě nějaké fitness prvky pro větší děti a mládež, takový ten crossfit pro starší na cvičení. Ještě tam zbývá dodělat parkovišťátko u hřiště, zhruba pět parkovacích míst. Také tam chceme dovést elektřinu, vodu, udělat kamerový dohled. A převlékárnu.“

Jako éterická víla vystoupila Kateřina Marie Tichá na Stezce korunami stromů

Osvěžit v řece se lidé mohou také přímo v centru Českého Krumlova. Na Vltavě u parku je rovněž dřevěné molo. U řeky pod zahradním domkem Egona Schieleho letošní léto prověří, jak se na břehu osvědčí dvoje nové betonové stupně do vody. Skupina žen na nich shromážděná si je nepochvalovala. „Ty schody nám tu vůbec nevyhovují,“ zlobila se místní obyvatelka Míša. „Dřevěné plovoucí molo odtud vzali a dali ho do Spolí. Bylo támhle o kus výš. Dalo se tam krásně koupat. Dalo se doplavat sem a tady vylézt. Molo nám zrušili, nandali sem ty schody. Je kolem nich bláto a kálejí na ně kachny.“ „Mysleli to dobře,“ zamýšlely se ženy. „Molo bylo dočasné s tím, že tu budou ty schody. Ale jeden rok tu molo zůstalo. Bylo nejlepší, dalo se na něj sednout a spustit nohy do vody. Tady je to kolem schodů rozmočené, snadno uklouznete. Ty schody jsou špatné, ani sem lidi moc nechodí, doplácí na to i kavárna. A připadá nám, že se sem ty schody nehodí.“

„Molo i ty betonové schody tam momentálně narážejí na jedno - je tam relativně velký proud, protože teď teče oproti jindy hodně vody,“ řekl Martin Hák. „S dětmi v těch místech do řeky vlézt nejde. Je to jenom pro osvěžování. Ale to místo s kavárnou je bezvadné, konají se tam i koncerty. Chystáme se tam doplnit ještě lehátka a mobiliář. Máme požádáno o grant, ale realizace bude záležitostí až příštího roku. Jinak v naší pracovní skupině pracujeme na přípravě krumlovského venkovního bazénu, abychom se ho dožili. A během srpna bude třítýdenní odstávka krytého bazénu – budou se tam dělat velké opravy a úpravy – měnit dlaždičky, futra, umyvadla, spárovat, natírat, opravy na výrobě teplé vody, bude se tam intenzivně pracovat, aby od září mohl bazén zase normálně fungovat.“

Placená koupaliště na Krumlovsku zvedla ceny, ale hlavně občerstvení