Český Krumlov/VIDEO/ – Do Krumlova jeďte vlakem, nebo za tmy. Tak by se dalo shrnout doporučení pro řidiče na následující tři dny.

Ve čtvrtek dopoledne se v centru dlouhé kolony netvořily. Podstatně horší to bylo v ranní špičce. | Foto: Deník/ Zuzana Gabajová

Ředitelství silnic a dálnic ve městě opravuje průtah, a i když práce postupují rychle, tvoří se dlouhé kolony.

Ráno to byla úplná katastrofa, kolony byly i hodinu a půl, přes den, mimo špičku, si řidiči počkali pár minut. Kvůli kolonám školáci nestíhali školu, pozdě přijížděli i zaměstnanci. „Někteří učitelé nestihli první hodinu, řešili jsme to suplováním,“ potvrdil ředitel krumlovské ZŠ TGM Josef Haláček. „A omluveni kvůli dopravě byli i někteří žáci.“

„Z Velešína do Krumlova hodinu a půl!“ hlásil rozčarovaný řidič.

„Fronta až do Rájova, kdo nemusí, ať nejezdí,“ přidal se další.

Ve čtvrtek pracovníci firmy Swietelský položí nový povrch v úseku Pod Kamenem, mezi kruhovým objezdem U Trojice a světelnou křižovatkou u Porákova mostu, v pátek se přesunou nahoru k hornímu kruhovému objezdu, kde se pustí do opravy Budějovické ulice.

„V době uzavření části Budějovické ve směru na České Budějovice nebude umožněno odbočení do Domoradic k objektům TESCO, PENNY, k OMV a dalším objektům,“ vysvětluje mluvčí městského úřadu Petra Nestávalová. „Příjezd bude umožněn ulicí Za Plevnem.“ V době uzavření tohoto úseku v opačném směru se nebude dát odbočit do Tovární ul., bude se jezdit za Kauflandem.

Silničáři se pustili do práce ve čtvrtek za úsvitu a pracují „od vidím do nevidím“, za tmy pracovat nemohou, prý nejsou zařízení na to, aby si na stavbě svítili. „Kyvadlový provoz řídí naši lidé, mimo pracovní dobu bude umožněn obousměrný provoz,“ upřesnil František Zákostelecký z firmy SWIETELSKY, která opravu pro ŘSD provádí. „V neděli budeme mít hotovo.“

Silnice bude obousměrně průjezdná i v pátek odpoledne, od 13 do 17 hodin.