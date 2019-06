Jeden milion korun. To je částka, kterou se rozhodli krumlovští zastupitelé přidělit na projekty, které budou už potřetí Krumlováci sami navrhovat a rozhodovat o nich hlasováním. Participativní rozpočet se pomalu stává součástí života města a pomáhá zapojit větší počet občanů, organizací působících na území města a podnikatelů do rozhodování a přípravy dění v Krumlově.

„Tímto projektem usilujeme o zlepšení komunikace a vytvoření sounáležitosti s městem, kdy si sami obyvatelé navrhují projekty dle svých zájmů a aktivit, o jejichž realizaci potom také hlasují,“ uvádí místostarosta Josef Hermann.

Návrhy město přijímá do konce června, během července a srpna budou navrhovatelé kontaktováni koordinátorem participativního rozpočtu k případnému dopracování. „Souběžně pak bude probíhat posouzení projektů z hlediska souladu se zásadami,“ dodává českokrumlovská mluvčí Petra Nestávalová. V září pak město všechny projekty, které splní všechny náležitosti a postoupí do hlasování, představí veřejnosti.

„Říjen mají předkladatelé na kampaň, v níž by své projekty měli dostat do povědomí svých spoluobčanů, svého okolí, aby pro své projekty získali co nejvíce hlasujících. To, jak byli úspěšní, zjistí při hlasování v listopadu,“ upřesňuje místostarosta.

Své náměty a projekty můžete předkládat do 30. června 2019 buď prostřednictvím formuláře, který najdete na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz, anebo v tištěné podobě na podatelně městského úřadu.

Co můžete navrhnout? Nechejte se inspirovat vítěznými projekty z minula: stůl s lavičkami, příspěvek na sousedskou slavnost, nové dětské hřiště, odpočinkové místo u potoka, architektonická studie uspořádání návsi, venkovní fitness hřiště… Další informace, vč. rozpočtu pro danou část města, najdete na webu www.rozpocet.KrumlovSobe.cz.

KOLIK DOSTANOU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Území města bylo rozděleno do devíti částí, pro které byla z jednoho milionu, který zastupitelé na projekty poslali, vyčleněna konkrétní částka podle předem stanoveného klíče. Skládá se z pevné částky, k níž je připočtena proměnná částka podle počtu obyvatel.