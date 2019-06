Český Krumlov /VIDEO/ - Už po čtvrté se Krumlováci sešli na náměstí Svornost, aby dali premiéru Babišovi najevo, že poškozuje Českou republiku.

"Podařilo se mu propojit vlastní byznys s politikou v České republice měrou nevídou," řekla Milada Filipová. "Ve vládě obsadil ministerské posty tak, aby měl pod kontrolou penězovody a svou beztrestnost. Teď ale, zdá se, narazil s dotacemi z Evropské unie pro svou "malou firmu" a České republice reálně hrozí, že bude muset neoprávněně čerpané peníze vracet. Andrej Babiš mlží, kličkuje a hraje o čas. Staví naši republiku do špatného světla v mezinárodního kontextu. To by měli vzít v potaz občany zvolení zástupci v parlamentu, ať jsou tam za jakoukoli stranu. Nemají sloužit zájmům Andreje Babiše, ale zájmům České republiky. My tady dole už toho máme opravdu dost!"