Dvě stříbrné medaile, jeden bronz a poctivá účast na všech disciplínách Mistrovství světa v zimním plavání v estonském Tallinnu, to je celková bilance plavce Jaromíra Berounského z Českého Krumlova z minulých dní.

Jaromír Berounský zabodoval na mistrovství světa v zimním plavání | Foto: VZS ČČK Český Krumlov

Největší zimní plavecké dobrodružství, zimní mistrovství světa, se konalo od 4. do 10. března 2024. Zlatou medaili z Mistrovství světa si letos domů do Českého Krumlova vodní záchranář Jaromír Berounský nepřivezl, ale ve zlaté disciplíně 200 m prsa byl letos rychlejší pouze domácí plavec Estonec Nopponen. Dvě stříbra a jeden bronz je fantastický úspěch!

Estonské Mistrovství mělo nádhernou atmosféru, kterou si přijely vychutnat stovky závodníků z celého světa, včetně USA, Chile, Argentiny, Mongolska a samozřejmě celé Evropy. Počasí bylo slunečné s teplotou těsně nad nulou. Mořská voda Baltu je lehce slaná a díky tomu nezamrzá ani při teplotách okolo nuly. Tentokrát bylo teplota vody okolo 1,5°C.

„Letos jsem nedbal doporučení zkušených a poslal přihlášku na všech 10 disciplín. Řekl jsem si, že to nějak dám a pořádně si to užiju. Bylo to moje druhé mistrovství světa, na které jsem jel s brněnským klubem zimního a dálkového plavání Fides reprezentovat Českou republiku. Vloni jsem ze Slovinska přivezl čtyři medaile včetně jedné zlaté,“ okomentoval skromně Jaromír Berounský, jehož bilance je z letošní světového svátku zimního plavání velmi vyvážená.

Skvělou formu Jaromíra Berounského potvrzují obdivuhodné výsledky:

· stříbro v disciplíně prsa 100 m, v čase 1:33:60, s vteřinovým odstupem od prvního

· stříbro v disciplíně prsa 200 m, v čase 3:26.63

· bronz v disciplíně kraul 50 m, v čase 30:51

Úterní závodní den provázely hned tři disciplíny. „První vstup do vody překvapil její přívětivostí. Pěkně hladila a vůbec nekousala. V tu chvíli jsem byl tak napumpovaný adrenalinem, že jsem chlad vůbec nevnímal. Od této tratě jsem nic nečekal, nejsem sprinter. O to víc překvapilo a zároveň zamrzelo 4. místo, čas 16:55. Prvních pět plavců nás bylo v jedné desetině“, popsal plavec a také krumlovský vodní záchranář.

Následoval start na 100 m prsa, na jehož start Jaromír Berounský čekal téměř tři hodiny, protože na každou disciplínu bylo přihlášeno i padesát rozplaveb po deseti plavcích. Druhé místo ho mile překvapilo, ale zároveň zamrzelo, neboť ke zlatu chyběla jedna jediná vteřina. Posledním závodem byl kraul na 200 m s celkově slušným časem, který však stačil na páté místo v celkovém pořadí.

Následující den se voda nejen pocitově velmi ochladila, tvořila se v ní i ledová tříšť, podmínky tak nebyly vůbec příznivé pro další výkony, avšak všichni závodníci je měli stejné. Jaromír Berounský si doplaval pro třetí místo v disciplíně kraul na 50 m v čase 30:51.

„200 m prsa, disciplína, ze které mám zlato z loňska, tentokrát to stačilo pouze na stříbro. Čas 3:26.63. Překonal jsem sice svého stovkového soupeře, ale porazil mě nepřekonatelný Estonec Bruno Nopponen. Skoro v 18 hodin jsem pak nastoupil na 450 m kraul a skončil jsem pátý. Čas 7:04.27. Voda už byla opravdu ledová a byl jsem rád, když jsem se mohl jít ohřát do sauny. Obdivoval jsem naší týmovou kolegyni (77), která strávila ve vodě 13 minut,“ vylíčil své zážitky plavec.

Ve čtvrtek se plavala pouze kraulová pětadvacítka, kterou Jaromír Berounský doplaval jako pátý v čase 14:26 a padesátka prsa, škoda čtvrtého místa s časem 40.06.

V pátek přišly na řadu opět krátké tratě. 25 m prsa, opět čtvrté místo za čas 17.43 a 100 m kraul, páté místo za čas 1:09.58.

Program byl opravdu nabitý a náročný, plavec Jaromír Berounský předvedl a potvrdil svou pečlivou celoroční přípravu a svou bilancí, kdy z deseti startů na MS si přivezl tři cenné kovy a v ostatních disciplínách v nabité celosvětové konkurenci obsadil nejhůře páté místo. „Jedná se fantastický výkon, Jaromírovi patří velká gratulace za obrovské sportovní výkony, zároveň také za jeho neskutečnou pokoru a skromnost, kterou motivuje ostatní členy našeho spolku a jisto jistě i mnoho dalších nadějných plavců nejen z řad naší mládeže,“ dodává náčelník spolku vodních záchranářů Milan Bukáček.