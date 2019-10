"Letos se to vystřídaly hlavně krumlovské školy, přijely i děti z Větřní, loni jsme tu měli třeba Brloh nebo Kájov," doplnil podrobnosti Jiří Muk z nízkoprahového zařízení Bouda.

Drhání pod dohledem Dagmar Michalíkové si vyzkoušely děti ze 4.B ze ZŠ Větřní, které do Boudy vyrazily ráno autobusem. "Děláme přívěsky, abychom to stihli. Každý to zvládne, nicméně je na tom dobře poznat, jestli je to které dítě zvyklé manuálně něco vyrábět a tvořit," říká. "Složitější vzory neděláme, to je na tu chvíli moc. Děti vystřídají za dvě hodiny pět stanovišť, což je tak akorát."

Lukáš Dunka, terénní sociální pracovník CPDM, učil děti, jak se vypalují pájkou do kůže různé nápisy a ornamenty. Kromě toho školáci drátkovali kameny, malovali na plátno nebo vyráběli odznáčky.