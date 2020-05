„Díky zlepšení epidemiologické situace a v souladu s nařízením vlády rozvolňujeme hygienická opatření,“ informoval ředitel knihovny Martin Nechvíle. „Obnovujeme proto některé služby.“

To znamená, že knihovna poskytuje absenční i prezenční výpůjční služby. To je vracení a půjčování knih, časopisů, CD, her a podobně.

Jsou otevřeny odpočinkové zóny, zájemci si opět mohou číst v čítárně, využívat veřejný internet a výpočetní techniku.

Také WC v knihovně jsou pro veřejnost na požádání otevřena.

Ovšem některá hygienická opatření zůstávají dál v platnosti. Vstup do knihovny je možný pouze se zakrytými ústy a nosem rouškou, respirátorem, šátky apod.

Před vstupem do oddělení knihovny je třeba použít dezinfekční gel na ruce.

Během návštěvy je pořád nezbytné udržovat rozestupy mezi osobami minimálně dva metry.

Všechny vrácené knihy, časopisy, CD, hry budou z preventivních důvodů dva dny deponovány v karanténě a až po uplynutí této lhůty budou opět uvolněny k půjčování.

„Není třeba se čehokoli obávat!“ ujišťuje ředitel.