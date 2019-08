Český Krumlov - Nová medvíďata už jsou v krumlovském medvědáriu jako doma. Jsou plná elánu a vše dost devastují.

V příkopu dovádějí, perou se a všechno důkladně zkoumají. Mají úplně jinou povahu než předchozí Kateřina s Vokem. „Hodně jinou,“ přitakal medvědář Jan Míša Černý. „Ti dva byli klidní a mírní, tihle jsou divocí, pyrotechnici. Co není přišroubované, všechno utrhnou, vše dají pryč. Tamhle hrabou pod kameny, rozebírají to tam, já se bojím, aby nevlezli pod bazén. Aby se do něj neprobourali. Ale našel jsem na to fígl. Jako odpuzovač používám jejich výkaly, hodím je na místo, kde hrabou. Tam pak nejdou.“