Mária Vyhlidalová pochází ze Slovenska, ale do Českého Krumlova se přistěhovala hned po maturitě v roce 1991. „Jsem naplavenina, ale v Českém Krumlově žiji už dlouho,“ směje se. „Místní nemocnice je má Alma mater.“ V krumlovské nemocnici začínala jako všeobecná sestra na interním oddělení v sekci muži. Po mateřské dovolené vzniklo v nemocnici hemodialyzační oddělení, kde působila jako sestra, z toho pět let jako sestra staniční. „Velmi mi vyhovuje pracovat v malé nemocnici, vše je tu po ruce a výborný kolektiv.“

Současný nouzový stav pochopitelně práci v nemocnici výrazně změnil. Pro veřejnost je uzavřena, dovnitř jsou vpouštěni jen pacienti, kteří léčbu nutně potřebují. Nejvíce „na ráně“ jsou a kolem pacientů se točí ošetřující personál. Mária Vyhlidalová o něj má obavy a ze všech sil pro ně shání potřebné ochranné pomůcky. „S vedením nemocnice se setkáváme každý den a podle aktuálního dění připravujeme scénáře na daný den. Na tuto situaci kvůli pandemii jsme se připravovali už dopředu, ale nyní je to mazec. Ovšem tak to v životě chodí, musíme se k tomu postavit čelem. S vedením si rozdělujeme práci. S ředitelem nemocnice a jeho zástupcem se mi fantasticky pracuje, stejně tak i s obchodním oddělením krajské nemocnice,“ pochvaluje si. „Pravidelně jim posílám stav osobních ochranných pomůcek a na kraji se na to snaží reagovat. Ale i tam mohou pracovat jen s tím, co dostanou. Rovněž nám chodí zprávy z krizového štábu kraje a rozebíráme je. Informace se mění ze dne na den, s tím jsme se předtím nesetkali.“

Mária Vyhlidalová zdůrazňuje, že ale nejvíce pod tlakem jsou děvčata v provozu, sestry, které přímo pečují o pacienty. „Skláním se před sestřičkami v první linii a všem zaměstnancům nemocnice velmi děkuji. Všichni pacienti, kteří přijdou na internu se musí prověřit i na koronavirus a čeká se na výsledky. Celou tu dobu se o ně děvčata musí starat za důsledného používání ochranných pomůcek, kdy neví, jak na tom ohledně infekce pacient je.“

NA INTERNĚ JSOU VYHRAZENÁ LŮŽKA

V nemocnici je v 5. patře interny přichystaných 30 tzv. expektačních lůžek. To jsou lůžka vyhraněná pro pacienty s podezřením na onemocnění covid 19, kteří akutně potřebují ošetření. Je však třeba je také ihned otestovat na koronavirus. Pokud je po prvotním ošetření nutná hospitalizace, je pacient umístěn na expektační lůžko, jinak je odeslán do karantény domů. Na lůžku setrvají, dokud není znám výsledek. Pokud vyjde pacientovi test pozitivně, je předán krajské nemocnici. „Doufám, že se všech 30 lůžek nikdy nenaplní,“ podotkla hlavní sestra. „Zpočátku nás trápilo menší množství potřebných ochranných pomůcek, ale už je to lepší. Momentálně nám ubývají ochranné pláště – ty tzv návštěvnické, které se používají při podezření na infekci. Ty nyní musíme shánět.“

Nakolik se sami pacienti chovají zodpovědně, vědí především sestřičky. „Pacientům, kteří nemají roušku, ji darujeme. Máme jich hodně díky veliké pomoci dobrovolníků a rozmanitých dárců. Dárců je opravdu spousta, velké díky všem, všem, všem.“

Ne všichni pacienti současnou situaci zvládnou, někdy jsou až agresivní. Jako nedávno jeden muž, který se chtěl dostat do uzavřené nemocnice. Vykřikoval venku za dveřmi, vulgárně nadával, až musely sestřičky zavolat městskou policii. Muž odešel ještě před jejím příjezdem po zásahu záchranářů. U vchodů do nemocnice jsou pro příchozí k dispozici zvonky a kamery, jejichž prostřednictvím sestřičky vyhodnocují, jestli je pacient rizikový.

„Pojďme se všichni chovat zodpovědně,“ nabádá Mária Vyhlidalová. „Zní to jako klišé, ale v současnosti to o tom opravdu je.“

Koronavirová krize ukázala nové české hrdiny - zdravotníky, lékárníky, řidiče autobusů, prodavače, pošťáky a další profese. Všichni zaslouží obdiv a poděkování. Deník vám je představuje v seriálu. Další příběhy hrdinů čtěte ZDE.