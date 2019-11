Mezinárodní humanitární organizace Lékaři bez hranic podporuje okresní nemocnice. Když někdo ze zdravotnického personálu projeví zájem účastnit se některé z misí, nemocnice mu poskytne pracovní volno v rozsahu tří měsíců během jednoho kalendářního roku.

Organizace poskytuje zdravotní péči obětem přírodních katastrof, válečných konfliktů, epidemií či lidem bez lékařské péče.

Uzavřela o tom dohodu s Lékaři bez hranic, o.p.s. Dohoda umožňuje lékařům nemocnice účast na odborném semináři před první misí a čerpání pracovního volna v průběhu mise. Na pomocnou misi do Súdánu zamířil například lékař z oddělení chirurgie Filip Krygel. A to do Jižního Súdánu, který se dodnes potýká s následky války z roku 2011.

„Je pravda, že dobrých doktorů není nikdy dost,“ říká lékař interny a předseda představenstva nemocnice Jindřich Florián. „Na druhou stranu Lékaři bez hranic operují v nejchudších částech světa a jejich práce bývá často na úrovni zázraku. Považuji za správné projevit solidaritu alespoň tímto vstřícným krokem.“