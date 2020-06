Nemocnice doplňuje zásoby a připravuje se na druhou vlnu respiračního onemocnění COVID-19. Na trhu se zdravotnickým materiálem jsou ale pořád výpadky. Problém je sehnat především jednorázové pláště. Nemocnice už se pro druhou vlnu vybavila desítkami tisíc jednorázových ústenek a vyšetřovacích rukavic, několika tisíci respirátory FFP2 a stovkami respirátorů FFP3.

„Sledovaných položek jsou přitom desítky,“ říká ředitel nemocnice Jindřich Florián. „A to včetně materiálu určeného pro personál, který se bezprostředně stará o nemocné COVID-19. Všichni sice doufáme v to nejlepší, ale připravujeme se na to nejhorší. To znamená, že momentálně máme zásoby na tři měsíce nouzového stavu.“ To je dostatečná zásoba, kterou během tří měsíců zase doplní běžnou distribucí.

Většinu získaného zdravotnického materiálu zdravotníci využijí nejen v souvislosti s COVID-19, ale i v běžném provozu.

Problémem jsou jednorázové návštěvnické pláště. Na trhu sice jsou, ale pětkrát dražší než dříve. „Obrátili jsme se proto na Hospodářskou komoru ČR s prosbou, jestli by se našel někdo z podnikatelů, kdo by pláště zvládl ušít za přijatelnou cenu,“ doplnila hlavní sestra Mária Vyhlidalová.

Nemocnice kromě toho očekává dodávku pěti germicidních lamp pro dezinfekci prostoru a větší množství bezdotykových dávkovačů dezinfekce. „Také připravujeme on-line objednávání pacientů především do specializované ambulantní péče. V některých případech už se však konzultace mezi zdravotníky a pacienty odehrává on-line či po telefonu.“

Tím vybavení a příprava okresní nemocnice nekončí. „„Abychom se mohli postarat i o těžší případy, pořídili jsme tři nebulizátory, které vytváří velice jemnou mlhovinu – aerosol – sloužící ke studené inhalaci,“ doplnil výčet Jindřich Florián. „Část těchto zařízení se podařilo pořídit i díky dárcům z okresu. Všem patří naše velké poděkování,“ váží si pomoci ředitel nemocnice.