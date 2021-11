„Na odděleních nemocnice je to hodně na hraně,“ potvrdil ředitel Vojtěch Remeň. „Máme velkou nemocnost nemocničního personálu, a to obecně, nejenom covidovou. Hodně nám chybí sestry na infekčních odděleních, také na ARO. Kvůli ARO musíme omezit operace, řeší jenom akutní případy. Tím pádem se plně nevyužijí lůžka na chirurgii. Proto rušíme jednu chirurgickou stanici a personál přesuneme hlavně na internu tak, aby tam posílili infekční oddělení.“

Vedení nemocnice požádalo armádu a hasičský sbor o pomoc už minulé úterý, kdy situaci ještě zvládali. „Bohužel hasiči nám pomoci nemohou, jsou vytíženi jinak. Čekáme tedy, jak to dopadne s vojáky,“ řekl Vojtěch Remeň. „Zatím nemáme žádné zprávy. Doufáme, že generální štáb nebude příliš dlouho zvažovat, jestli nám někoho pošle. Žádali jsme o to v době, kdy jsme cítili, že to bude třeba, abychom byli o dva kroky napřed. Bohužel armáda zatím nereaguje.“

V současnosti je v nemocnici hospitalizováno třicet covidových pacientů na standardních lůžkách, dva na covidové jednotce intenzivní péče (JIP), na ARO čtyři covidoví pacienti. Na další covidové pacienty nemocnice už kapacitu nemá, přesto se jich pokaždé ujme. „Vždy, když někdo přijde, to nějak vymyslíme,“ přiblížil ředitel. „Pytlíkujeme to, jak se dá. Všechny ošetříme, jinak to nejde.“

Zdravotníci opět čelí velmi náročnému období, přesto za to často sklízejí nevděk. „Jsou unavení, navíc se množí případy protivných lidí, kteří jsou schopni se handrkovat nad příbuzným, který lapá po dechu, že covid neexistuje,“ popsal ředitel. Odmítají roušky, křičí na personál, nemocného chtějí odvézt domů, protože mu prý nic není, hlavně ať lékaři nedávají pacientovi žádnou chemii. A kyslík v žádném případě, protože pacienta zabije. V posledním týdnu, co den či dva, se vždy někdo takový objeví.

„Další problém je, že pacienti, a to jak muži, tak ženy, jsou často mohutní o velké hmotnosti, takže je při jejich polohování třeba čtyř až pěti lidí, to ve dvou vůbec není možné zvládnout,“ poznamenal ředitel. A právě tady by zdravotníci velmi uvítali pomoc vojáků.

Profesionální hasiči jsou ale také značně vytíženi. Kromě své práce navíc na žádost Krajské hygienické stanice pomáhají s trasováním. Na tom se podílí hodně příslušníků. Hasiči také rozvážejí antigenní testy do škol a obcí s rozšířenou působností. „A naši vlastní zdravotníci působí v rámci odběrových týmů uvnitř sboru,“ doplnila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. „O krumlovské nemocnici víme, ale teď jim nemůžeme pomoci. Proto jsme oslovili dobrovolné hasiče, jestli by mohli pomoci jejich zdravotníci. Nicméně situace se mění ze dne na den, za dva dny může být vše úplně jinak.“