Krumlovská osmdesátá. Letní kino dostalo nový kabát, stavěl se obchod ve Vyšném

/OBRAZEM/ Přinášíme další díl fotoseriálu z historie Českého Krumlova. I tentokrát do ní nahlédeme prostřednictvím oficiálních kronik města, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu Český Krumlov, a to konkrétně do roku 1986.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Letní kino v roce 1986. Bylo čerstvě po rekonstrukci. | Foto: Státní okresní archiv Český Krumlov