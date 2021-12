Krumlovská osmdesátá. Porodnice, letňák a zimní stadion. A také maturanti

Přinášíme další díl fotoseriálu z historie Českého Krumlova. I tentokrát do ní nahlédeme prostřednictvím oficiálních kronik města, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu Český Krumlov, do osmdesátých let.

Předávání maturitních vysvědčení na jízdárně absolventům gymnázia. | Foto: Státní okresní archiv Český Krumlov