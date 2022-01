Krumlovská osmdesátá. Rok 1986 z pohledu městských kronikářů

Přinášíme další díl fotoseriálu z historie Českého Krumlova. Tentokrát se vrátíme do roku 1986 tak. jak ho zachycuje fotopříloha oficiální kroniky města, uložené ve Státním okresním archivu Český Krumlov, do osmdesátých let.

Český Krumlov v roce 1986. Asanace jižní strany náměstí. | Foto: Státní okresní archiv Český Krumlov