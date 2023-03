Krumlovská osmdesátá. Stavělo se na Plešivci, Za Tiskárnou i na Horní Bráně

/OBRAZEM/ Přinášíme další díl fotoseriálu z historie Českého Krumlova. I tentokrát do ní nahlédeme prostřednictvím oficiálních kronik města, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu Český Krumlov, a to konkrétně do roku 1987.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Dnešní krumlovská ulice Za Tiskárnou. V roce 1987 tam teprve vyrůstaly bytovky a budoucí mototechna. | Foto: Státní okresní archiv Český Krumlov