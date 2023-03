Bývalá prádelna nebo také čistírna je ve správě městské společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, který ji spolku poskytl. Přestože na Prádelně zbývá pořád moře práce, zejména přes sezonu žije. Konají se tu výstavy, koncerty, promítání filmů, bleší trhy, k prezentaci prací žáků ji využívá také Střední umělecko průmyslová škola sv. Anežky České. Prádelna se stává místem setkávání hlavně pro Krumlováky.

Před týdnem bylo v Prádelně, jejíž interiér s vysokým stropem má industriální ráz, rušno. Parta lidí tu pilně pracovala. A ne poprvé. „Připravujeme Prádelnu na sezonu,“ ukazoval Evan Lewis ze spolku. „Snažíme se pracovat tu co nejvíce svépomocí. Dáváme to tu do pořádku z hlediska hygieny, a vylepšujeme to tu i stavebně. Támhleta zadní místnost, kde se pracuje teď, bude zázemím pro kapely, tzv. green room, zelená místnost. Nevím, jestli to Češi znají, ale u anglických pódií je vždy zelená místnost. Tam se připravují účinkující. Teď tu místnost zateplujeme a děláme protihlukovou izolaci. Také tam musíme udělat podlahu, aby se účinkující cítili dobře. Jinak je tu spoustu jiné práce. Je tu práce jako na kostele.“ V rohu velkého sálu je kus zdi vybouraný, trčí z ní cihly, jako by odtud někdo cosi objemného vytrhl. „Tam kdysi za éry prádelny stál velký stroj. Když prádelnu zrušili, chtěli ten stroj dostat ven a za tím účelem vybourali kus okna a zdi,“ vysvětloval Evan Lewis. „Takže musíme zkulturnit tu díru alespoň s pomocí sádrokartonu. Dalším krokem bude vylepšení baru, aby lépe vyhovoval hygienickým požadavkům.“

Mezi pracanty nechyběla Jaroslava Dominová z Českého Krumlova. „První prací tady bylo vybudování toalet,“ hlásila. „K dispozici je i bezbariérové WC a také přebalovací pult, takže jsou na evropské úrovni. Toalety se dělaly po covidu.“

Byla to třetí a zatím největší letošní brigáda. „Už tu není taková zima, jako třeba v únoru,“ konstatoval Evan Lewis. „A další brigády budou, ty práce dnes nekončí, i když jsme toho udělali docela hodně. Domluvili jsme se nově na spolupráci i s českokrumlovským pivovarem, na tuto sezonu jsme od něj dostali pípu, čili bar se trochu změní. Doděláváme ještě další záchod, protože nám chybí toaleta pro personál.“

Sezonu v Prádelně chtějí členové spolku zahájit v květnu. „Začišťovali jsme stěny, strop,“ ukazovala jedna z hlavních organizátorek Petra Lewis. „Instalovalo se tu potřebné elektrické vedení, aby tu bylo osvětlení. Tatínek jednoho člena spolku je elektrikář, pohyboval se tady pořád na lešení jak Michelangelo a zadělával celou elektriku. Čili celý prostor jsme elektrifikovali. Podpořila nás finančně Nadace Via, máme tady projektor a plátno, takže se tu konají i filmové večery.“

Z prostor Prádelny čišel chlad. „Bývala to lednice pivovaru,“ vysvětlila Petra Lewis. „A opravdu působí jako lednice, kolikrát je venku větší teplo než uvnitř. Pak to byla prádelna a mandlo čistírna, kdy tu naopak bylo takové horko, že tu potřebovali pořád větrat. Proto ta veliká a vysoká okna mají ventilačky.“ Mašiny v prádelně produkovaly takové vedro, že tam zřejmě nebylo třeba nikdy topit. „Někdy v budoucnu bychom tu ale chtěli mít topení,“ ujistila Petra Lewis s úsměvem. „Na to ale budou potřeba velké peníze. Navíc by bylo třeba odizolovat podlahu a vyřešit okna, která jsou krásným prvkem, jenomže teplo jimi utíká pryč.“

Prádelna disponuje další prostorou, malým sálem v patře, který může sloužit k levnému přenocování účinkujících a různým akcím, a rovněž čeká na zvelebení.