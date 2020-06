Na nové zájemce o studium se dnes těší učitelé v Základní umělecké škole v Českém Krumlově. Startují totiž přijímacé talentové ukoušky pro školní rok 2020/21.

Ilustrační foto z velešínské ZUŠ. | Foto: Petr Skřivánek

A to pro studium v hudebním, výtvarném, tanečním či literárně – dramatickém oboru. Dnes, v úterý 16. června, přijďte od 17 do 19 h představit děti se zájmem o hudební obor, od 15 do 16 h o taneční obor a od 15 do 17.30 h o literárně dramatický obor.