„Už očkujeme dokonce čtyři dny v týdnu po 12 hodinách,“ sdělil ředitel nemocnice Vojtěch Remeň. „A nejenom obyvatele Českokrumlovska, ale pomáháme také českobudějovickému okresu.“

Budějovické Očko má zhruba o třetinu vyšší kapacitu než krumlovské, ale budějovický okres a jeho spádovost jsou mnohem větší. Očkování v krumlovském Očku jde tím pádem logicky rychleji, proto už zhruba dva týdny krumlovské Očko pomáhá Očku budějovickému. „Takže zhruba 500 až 800 osob týdně naočkujeme i sousedům,“ říká Vojtěch Remeň.

Co se týká distribuce vakcín, do krumlovského Očka ustaly dodávky vakcín AstraZeneca. „Téměř nechodí ani Moderna,“ uvedl Vojtěch Remeň. „Stabilizovaly se ale a narůstají dodávky vakcíny Pfizer. Díky tomu neustále zvětšujeme objemy očkování a postupně přidáváme další dny. Spolupráce s dobrovolníky a městem i nadále pokračuje výborně,“ těší ředitele nemocnice. Hlásí se i dobrovolníci noví. Základem jsou sestřičky v důchodu nebo na mateřské dovolené, pomáhají i lékařky a ambulantní specialistky. Takže je to dobré.“ Očko se pro zájemce o vakcíny otevírá většinou v pondělí, v úterý, což je den závozu, je zavřeno, kdy personál nemocnice zažívá chvíle napětí, jestli vakcíny opravdu přijdou. Očko je pak opět v provozu ve středu, čtvrtek a v pátek.

V současnosti už se registrují i zájemci 55+. „Pokud se tento týden zájemce přihlásí, má šanci být naočkovaný ještě tento týden, nejpozději dostane termín týden příští,“ podotkl ředitel. „Teď jsou čekací doby již hodně krátké.“

Podstatně k lepšímu se změnila i situace v samotné nemocnici, kde je momentálně v provozu už pouze jedna covidová stanice. „V tomto směru se podařilo situaci trochu stabilizovat a pomaličku se vracíme k běžnému provozu, co se týká operativy,“ popsal stav Vojtěch Reměň. „Není to však jednoduché.“ Od včerejška nemocnice opět začala objednávat na operace ostatní pacienty podle závažnosti diagnózy. „A jak se budou uvolňovat lůžka s intenzivní péčí, budeme postupně počet těchto pacientů navyšovat.“