"Začněme u táborů, ty budou dva," říká jménem CPDM Václav Votruba. "Jeden příměstský v Boudě a jeden pobytový na Čeříně u Rožmitálu na Šumavě."

Příměstský tábor, který je od 8. do 12. července v Boudě, je určen dětem od 7 do 12 let. Těšit se mohou na výtvarně-řemeslné, sportovní, kulturně poznávací a další aktivity. Na programu je také splutí části řeky Vltavy na raftech a pěší výlet… Bouda je projektové pracoviště CPDM, které se nachází na Špičáku v Českém Krumlově.

Tábor na Čeříně nazvaný Prázdniny v pohybu, kam můžete ještě děti hlásit, bude od 11. do 24. srpna. "Je to každoroční a dlouho očekávaná událost," vysvětluje Václav Votruba. "Jde se o nejtradičnější letní aktivitu CPDM. Centrem dění je stanová základna KOLT poblíž Rožmitálu na Šumavě."

Tábor je určen pro samostatné děti ve věku od 7 do 16 let, které chtějí uprostřed hlubokých lesů zažívat dobrodružství při táborových hrách, splout část řeky Vltavy, trávit večery s kytarou u plápolajícího ohně, usínat pod stanem s bubláním potoka za hlavou. Letošní celotáborová hra je motivována „zaklínačskými“ příběhy Andrzeje Sapkowského a jmenuje se Zaklínač a Temný hvozd.

Další tradiční událostí se jmenuje V Boudě proti nudě. Dvoudenní program je naplánován na 26. a 27. srpna. V čase vždy od 9 do 15 hodin bude pro příchozí přichystaná široká škála aktivit z oblasti řemeslně-výtvarné činnosti a sportovních a jiných her. Na akci se není potřeba přihlašovat. Vstup zdarma.

Mezinárodní projekty pro mládež

Samostatnou kapitolou jsou letní mezinárodní projekty pro mládež. Ty jsou v plánu hned tři. První má název Look Shadow – Mobe Body a proběhne od 3. do 10. srpna ve slovinském Slovinj Gradec. Jedná se o tréninkový kurz pro pracovníky s mládeží (i potenciální) nad 18 let, které zajímá tanec a chtěli by se naučit techniku Shadow dance. "Lektory budou zkušení choreografové, tanečníci, divadelníci a loutkoherci, kteří účastníky povedou k novým formám kreativního sebevyjádření prostřednictvím práce s vlastním tělem," říká Václav Votruba.

Na konec prázdnin CPDM naplánovalo Přeshraniční spolupráci mládeže, která se uskuteční od 26. srpna do 1. září v Zátoni u Větřní. Mezinárodní mediálně-výtvarný projekt je cílen na mladé lidi od 14 do 18 let ze čtyř evropských zemí (Slovenska, ČR, Rakouska a Slovinska). Záměrem je navázat prostřednictvím zážitkového a vzdělávacího programu interkulturní dialog mezi zúčastněnými zeměmi a prohloubit poznání společných hodnot a vazeb. Na mladé účastníky čeká množství výtvarně-řemeslných workshopů, vyzkouší si práci s filmem, fotografií či v rádiovém vysílání, a v neposlední řadě si užijí spoustu zábavy u her a sportovních aktivit.

Třetí projekt má název Medialize it a v plánu je 16. až 25. září. Účastníci se budou v rámci národnostně promíchaných týmů věnovat filmové animaci, žurnalistice, klasické tvorbě fotografie či rádiovému vysílání. Z řemeslných činností si vyzkouší kovářství, práci s kůží a malbu na hedvábí. Všemi aktivitami prostupuje motiv interkulturního vzdělávání pramenící z dialogu mezi jednotlivými účastníky, kteří pocházejí z rozdílného kulturního prostředí. Část programu bude věnována poznávání národních specifik a zvyků partnerských zemí, či exkurzím na historicky a kulturně hodnotné lokality Českokrumlovska. Projektu se účastní čtyřčlenné skupiny mladých lidí ve věku od 15 do 18 let z České republiky, Slovenska, Slovinska, Makedonie, Maďarska a Lotyšska. Uskuteční se v Zátoni.

Veškeré informace o projektech zájemci naleznou na www.cpdm.cz.