Krumlovské gymnázium drží krok s dobou

Český Krumlov - Na novou počítačovou učebnu se těší žáci školy. Zmodernizuje ji krumlovské gymnázium.

Gymnázium v Českém Krumlově.Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Nejenom novou techniku tak dostane třída ve 4. patře. Gymnázium dbá na to, aby svým studentům poskytlo to nejlepší a šlo stále s dobou. „Počítače v učebně již byly zastaralé. Stoly, jež se tam kdysi přestěhovaly, nevyhovují dnešním požadavkům a parametrům, obrazovky byly příliš blízko a podobně,“ přiblížila Hana Bůžková, ředitelka gymnázia, proč je třeba učebnu včetně jejího vybavení výrazně vylepšit. Vedení školy proto už více než před rokem zažádalo o dotaci v rámci projektu IROP. Řízení se sice prodlužovalo, ale nakonec krumlovská škola uspěla. Získala požadovanou částku 1,5 milionu korun. Díky tomu se na podzim může pustit do rekonstrukce.



„V učebně necháme udělat novou kabeláž v lištách, aby to nejenom hezky vypadalo, ale také odpovídalo zásadám bezpečnosti a vše splňovalo technické požadavky,“ popisovala Hana Bůžková. „V učebně bude dvacet nových počítačů, odpovídající nábytek na míru, ale rovněž nová klimatizace, protože, kdo se pohybuje v prostorách s množstvím počítačů, ví, jaký je tam brzy nedýchatelný vzduch.“ Dosavadní počítače ve sběrném dvoře ještě zdaleka neskončí. „Pořád jsou dobré, využijeme je například do studovny v domově mládeže,“ doplnila Hana Bůžková.



V současnosti je již hotové výběrové řízení a podepsána smlouva s dodavateli, realizaci tedy již nic nebrání. „Do konce listopadu či přelomu listopadu a prosince by mělo být hotovo,“ těší se spolu s pedagogy Hana Bůžková.



Českokrumlovské gymnázium má tři počítačové učebny. Jedna z nich už modernizací prošla, ve druhé jsou vyměněné počítače za nové, takže zbývá zmodernizovat už pouze tu třetí. „Tři počítačové učebny potřebujeme,“ ujistila Hana Bůžková. „Máme silné ročníky z hlediska počtu dětí a počítače potřebujeme pro spoustu odborných předmětů.“



Projekt má ale ještě jednu zvláštnost. Část získaných prostředků je možné investovat ještě do zcela jiné oblasti – zeleně. „Bylo možné malý díl částky nárokovat na úpravu zeleně. Zhruba tedy asi 70 000 korun využijeme na úpravu zeleně kolem budovy gymnázia,“ vysvětluje Hana Bůžková. Gymnázium má před budovou tři výukové záhony, jeden bylinkový, další dva s jinými druhy rostlin. V současnosti v gymnáziu vyrábějí cedulky s označením rostlin. „Uděláme takové obrubníky venkovních záhonů, které současně poslouží i jako nádherné lavice k sezení. Také dosázíme záhony, aby mohly sloužit výuce,“ dodává Hana Bůžková.



Gymnázium při úpravách zeleně před školou využilo seminární práce své loňské maturantky, která se tímto tématem zabývala.