Systém, který přinese značné úspory v provozu budovy, nechalo nainstalovat a spustit krumlovské gymnázium. Je to jediná střední škola v ČR, která ho má.

Ředitelka gymnázia Hana Bůžková představila pozvaným hostům nový unikátní systém spojený s meteostanicí. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

Unikátní zařízení, které propojilo technologie vzduchotechniky, osvětlení, vytápění a venkovních žaluzií, uvedlo do provozu českokrumlovské gymnázium. Toto zařízení financované krajem a z Operačního programu životního prostředí je prvním a jedinečným svého druhu ve střední škole v ČR. Celý systém je napojený na meteostanici, která mu předává údaje. „Meteostanice se natáčí podle intenzity slunečního záření,“ přiblížila ředitelka gymnázia Hana Bůžková. „Podle denního světla. Vzduchotechnika spíná podle toho, jak je to v učebnách potřeba, když tam přijdou studenti a podle toho, jaké teplo osoby vyzařují. A mnoho dalšího. Je to opravdu skvělý systém.“