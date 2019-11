Právě tato škola byla jedna z mála na jihu Čech, která se do revolučního hnutí zapojila v plné síle prakticky okamžitě, už během prvního revolučního týdne.

Hned v pondělí 20. listopadu vešla celá škola do stávky, která trvala týden. Po generální stávce, která zastavila provoz v zemi 27. listopadu 1989, se zase začalo vyučovat. A právě na tu dobu zavzpomínali pamětníci, v čele s trojicí tehdejších studentů,a členů školního stávkového výboru Oldřišky Balouškové, Václava Pechy a Dalibora Uhlíře. K nim se připojili "organizátoři" sametové revoluce v Českém Krumlově a členové Občanského fóra Vladimíra Konvalinková a Jan Vondrouš, který se stal prvním porevolučním starostou města, a také učitelé: Jitka Radimská, Tomáš Podaný, Přemysl Hořejší.

Páteční den studenti zahájili zostra, v tělocvičně školy. „Měli retro tělocvik, kde museli třeba šplhat na tyči, což jim tedy moc nešlo," smála se ředitelka školy Hana Bůžková. "Plnili totiž odznak branné zdatnosti. A jak se ukázali, neumí se ani pořádně zahlásit. V tu chvíli si možná nevzpomněli ani na své jméno.“

Kromě tělocviku měli studenti i další vzpomínkové hodiny: hudební a výtvarnou výchovu tak, jak se učila za minulého režimu, porovnávali stav životního prostřední na Krumlovsku v roce 1989 a teď, ukázali si proměny města, jak vypadala technika, viděli živou reklamu a měli spoustu dalších aktivit. "Bylo to tedy nejen retro, ale i se toho spoustu dozvěděli," dodala ředitelka. "Chystali jsme to měsíc, zapojilo se před dvacet kantorů, což bylo úžasné, protože to všechno vzešlo od nich."

Po retro vyučování následovaly besedy s pamětníky a aktéry převratu a také den zakončilo setkání před školou.

"Bylo to moc příjemné, děti to zajímalo a vyptávaly se mě na spoustu věcí, až mě to překvapilo, co všechno chtěly vědět," shrnula setkání Oldřiška Baloušková, která stála spolu s kolegy v čele krumlovského studentského stávkového hnutí a o tom, co všechno prožívala, si povídala s čtrnáctiletými studenty a jejich třídním učitelem Janem Palkovičem.