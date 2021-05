V úterý po dlouhých zhruba sedmi měsících otevře pro veřejnost své prostory Regionální muzeum Český Krumlov. Návštěvníky prosí o ohleduplnost a dodržování doporučení.

Na návštěvníky Regionálního muzea v Českém Krumlově čeká nová výstava Se lvem za svobodu. | Foto: Foto: archiv Regionálního muzea Č. Krumlov

"Na návštěvníky se moc těšíme," říká ředitel Filip Lýsek. "Intenzivně jsme připravovali výstavy a výstava, kterou nyní nabízíme ke zhlédnutí, stojí v mnoha směrech za návštěvu." Jmenuje se Se lvem za svobodu – Československá samostatná obrněná brigáda za II. světové války. Je to první výstava většího rozsahu, která připomíná československé vojáky, jež se zapojili do obléhání přístavního města Dunkerque. Letos si totiž připomínáme 75 let od příchodu 12. tankové brigády do Českého Krumlova. Jednalo se o jeden z útvarů, který vznikl reorganizací Československé samostatné obrněné brigády, jejíž příběh začal za 2. světové války ve Velké Británii.