Pokles zájemců o vakcinaci je totiž na obzoru a je proto zbytečné dál sportovní halu blokovat. „V současnosti dobíhá druhé kolo vakcinace, takže zájemců je ještě relativně hodně,“ vysvětlil včera ředitel krumlovské nemocnice Vojtěch Remeň. „Ale od dalšího týdne už je velký propad. Proto k datu 22.7. Očko zrušíme a přesuneme očkování do nemocnice. Tam bude jeho další provoz jednodušší a očkování budeme regulovat podle zájmu.“

Od podání první dávky v Očku v Českém Krumlově uplynulo téměř pět měsíců, během nichž zdravotníci podali téměř 54 000 dávek vakcíny. Naočkovali 27 000 občanů nejen okresu Český Krumlov, ale i z jiných částí Jihočeského kraje. Během té doby se v prostorách vystřídalo na 150 různých zaměstnanců nemocnice, dobrovolníků a zaměstnanců Městského úřadu Český Krumlov i jiných organizací zřizovaných městem.

Očkování bude přesto pokračovat jako doposud, jenom se přesune zpět do prostor v areálu českokrumlovské nemocnice. Konkrétně se jedná o pavilon B, to znamená budovu nové porodnice, třetí patro, kde se nachází dětská ambulance. Provoz ambulance bude závislý na zájmu o očkování.

„V pátek do očkovacího centra ve sportovní hale nastoupíme my a vyklidíme naše věci, poté nás vystřídá parta montérů,“ řekl Vojtěch Remeň. „Bezchybný provoz našeho Očka by nebyl možný bez množství dobrovolníků, bývalých zaměstnanců, nebo zaměstnanců na rodičovské dovolené,“ ocenil. „Velký dík patří i městu Český Krumlov a jeho zaměstnancům, kteří velkou měrou přispěli k tomu, že bylo možné zajistit hladký průběh očkování v našem okrese. Stejně tak nám pomáhali i soukromí ambulantní specialisté a dětští praktičtí lékaři. Je určitě i celá řada dalších, kteří byli nápomocni. Proto všem velmi děkujeme za jejich pomoc v boji s epidemií covid-19 a rovněž všem přejeme pevné zdraví.“

V okresní nemocnici momentálně žádný pacient s covidem hospitalizováný není. Případné pacienty z Českokrumlovska s těžkým průběhem covidu nyní automaticky přebírá infekční oddělení krajské nemocnice. „Pro pacienty, u nichž je podezření na onemocnění covidem, máme speciálně připravená lůžka do té doby, než se u nich onemocnění potvrdí,“ doplnil ředitel. „Pokud jsou pozitivní a potřebují hospitalizaci, převezeme je do budějovické nemocnice, lehčí případy odešleme na léčení domů.“