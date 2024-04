„PORT 1560 je kulturně společenské centrum zde v Krumlově. Místním i turistům chce nabídnout kulturní prostředí, ale také příležitost, aby si nově rekonstruovanou část města opět zamilovali,“ říká ředitel PORT 1560 Miroslav Březina. „Po mnoha letech letech, kdy byla zavřená, ji pro sebe znovu objevili a využívají ji pro chvíle se svými přáteli, rodinou. Areál Portu 1560 v místě bývalého schwarzenberského pivovaru má díky své historii i poloze v rámci města obrovský potenciál a my ho chceme maximálně využít. Pivní slavnosti jsou jednou z mnoha plánovaných akcí, jejichž pořádáním bychom u našich návštěvníků chtěli vzbudit zájem pravidelně se k nám vracet.“

Nový průchod do centra Českého Krumlova. Z bývalého pivovaru je Port 1560

Návštěvníci se mohou těšit nejen na kompletní nabídku piv pivovaru Krumlov, grilované speciality a další lahůdky z Pivovarské restaurace, ale také na hudební program v režii kapel Corso Beat, dechovky Bohdalky, skupiny Bryce and his Bohemians a rockových UDG.

Na pivních slavnostech se ovšem nebudou bavit jen milovníci dobrého piva a hudby, ale i rodiny s dětmi. Pro nejmenší účastníky je připraven dětský program a soutěže. Vstupné na všechny koncerty je zdarma a pro zájemce o prohlídky areálu bude nabízeno zvýhodněné vstupné do expozic.

Program Krumlovských pivních slavností:

pátek 26. 4.

• 15-19 h - pivní stan, dobré jídlo, soutěž o sud piva a hry pro děti

• 19-22 h - kapela Corso

sobota 27. 4.

• 11-17 h - dechovka kapela Bohdalka, soutěž v pití tupláků, soutěž o sud piva, hry pro děti a skákací hrad

• 17-19 h - Brice Belcher and his Bohemians

• 20-22 h - rocková kapela UDG

Pivní slavnosti se na nádvoří Portu 1560 v Českém Krumlově budou konat od 26. do 27. dubna. Podívejte se na program.Zdroj: Se svolením pořadatele