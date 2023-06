/FOTO, VIDEO/ Děti ze školek z celého Českého Krumlova měly ve čtvrtek dopoledne neobvyklý program. S učitelkami vyrazily do městského parku na slackline akademii, která se tam koná v rámci provazochodecké akce Highline Festival.

Slackline akademie pro krumlovské školky v městském parku v rámci Highline festivalu Český Krumlov 2023. Trenéry se na dopoledne stali Jiří Máslo a Oliver Bona. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Tréninku se ujali dva slacklinoví specialisté, Jiří Máslo a Oliver Bona, kteří nejen trpělivě, společně s učitelkami, vodili i ty nejmenší školkové děti po lajnách, ale zároveň jim předvedli, jak vypadá chození po provaze od profesionálů.

„Pro děti je to úplně něco nového, baví to i ty nejmenší, tedy když se konečně dostanou na řadu. To pro ně bylo asi nejtěžší, vydržet to čekání,“ smála se Soňa Štěpánová z MŠ T. G. Masaryka, která s kolegyněmi do parku vzala na třicet dětí.

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Ve čtvrtek měly v parku akademii školky, v pátek základní školy. Slackline park bude otevřený i pro veřejnost, pod dohledem slacklinerů, a to v sobotu a v neděli po celý den.