Na jižních terasách krumlovského zámku a v klášterní zahradě Solaris, u Schieleho domku Saphira. To jsou odrůdy, které v sobotu ráno sklidili krumlovští vinaři společně s několika dalšími nadšenci. A letošní úrodu i cukernatost hroznů si velmi pochvalují. Zrát bude víno ve sklepě zámeckého zahradnictví.

Krumlovské vinobraní 2023. Panenská sklizeň Solarisu na jižních terasách krumlovského zámku. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Loni jsme nesebrali ani kuličku, všechno nám to spršelo, ale letos máme úplná parádní úrodu,“ shrnul při ranní sklizni v klášterní zahradě Miroslav Valha, jeden ze zakládajících členů krumlovské party nadšenců, která se výrobě místního vína věnuje. „Sázelo se před šesti lety, první panenská sklizeň byla po dvou letech. Na naše poměry byla moc pěkná úroda, z té jsme byli nadšení. Pak byl průměr, další roky nebyly tak slunné a výtěžnost nebyla tak veliká.“

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Letos z hroznů vinaři získali na 95 litrů moštu, ze kterého bude cuvée, s cukernatostí 22 °NM.

Na jižních terasách byla sklizeň panenská, tzn. první. Roste tam také odrůda Solaris. „Možná by hrozny snesly ještě týden na sluníčku, ale pustily se nám do nich vosy, a tak jsme je radši sklidili už teď,“ vysvětlil zámecký zahradník Jiří Olšan. Právě v jeho rajónu, v zámeckém zahradnictví, se hrozny ze tří krumlovských vinic slisovaly a v tamním sklípku, uložený v kvasné nádobě, skončil i mošt.

Panenská sklizeň Solarisu z jižních teras krumlovského zámku. Na snímku zámecký zahradník Jiří Olšan. Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

„Tam už matka příroda udělá zázrak a promění vodu ve víno,“ dodal Miroslav Reitinger, další z krumlovských vinařů. „Několikrát se to přelévá a odkaluje, víno bude zrát zhruba do Vánoc a pak se přes filtr stočí do lahví.“

„Máme za sebou putování po sklepích, protože za naši vinařskou éru jsme vystřídali už čtyři,“ přiblížil Miroslav Valha. „Začínali jsme tady v klášteře, v prostorách školy sv. Anežky, pak jsme byli u Honzy Vondrouše, tam na to ale koukalo moc lidí, takže se víno leklo, pak jsme byli u Vídně a zámecké zahradnictví je náš čtvrtý,“ vysvětlil Miroslav Valha.

Vinaři doufají, že ke kvalitě letošního vína přispěje nový postup při sklizni. „Z toho, jak jsme postupně nabírali vědomosti a zkušenosti, jsme došli k závěru, že největší chybou bylo asi to, že jsme vinobraní pořádali jako happeningy. Dělali jsme je odpoledne, za horka, byla u toho spousta lidí, do toho se zapojily děti, takže se do moštu v procesu lisování dostala i spousta nečistot a mikroorganismů… Proto jsme letos víno sklidili brzy ráno a rovnou jsme ho slisovali a nechali na zámku,“ dodal na vysvětlenou Miroslav Reitinger.

Premiérově si krumlovští vinaři pořídili také hydrolis. „Předtím jsme lisovali ručně a to člověk těžko najde ten správný tlak, pod jakým lisovat,“ uzavřel Miroslav Valha, který premiérové lisování v zámeckém zahradnictví odstartoval.

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová