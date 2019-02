Ten provozuje ošacovací středisko, které funguje zároveň jako malý second hand a nově ho najdete na Starém Plešivci, v Plešivecké ulici č. 135 vedle prodejny elektra.



„Kdysi jsme byli na autobusovém nádraží, pak rok a půl v Ambitu, ale tam byl problém s tím, že pěší tam mají špatný přístup,“ vysvětluje Yveta Stýblová, ředitelka krumlovského oblastního spolku ČČK, proč se přesunuli na Plešivec. „Klesly nám tržby a nemůžeme si dovolit provoz dotovat. Padesát procent oblečení darujeme a padesát procent potřebujeme prodat, abychom zaplatili personál a energii.“



Středisko tak má znovu blíž k pěším zákazníkům, navíc se na náměstíčku dá zaparkovat autem.

"Kromě oblečení, které nám darují lidé, nás jednou týdně zásobuje TextilEco, který sváží oblečení z bílých kontejnerů rozmístěných po republice," dodává Yveta Stýblová.



Ve středisku by uvítali hlavně pánské oblečení, ručníky a ložní prádlo. „Hodně vybavujeme sociální ubytovnu a azylový dům, spolupracujeme i s léčebnou v Červeném dvoře, posílají k nám klienty, kteří k nim přijedou často i s pouhou jednou igelitovou taškou," říká ředitelka. „Město k nám posílá také lidi bez domova, ti si chodí například pro spacák a zimní bundu."



Uplatnění jistě najdou také odrážedla nebo chodítka, využijí je děti sociálně slabých maminek, radost budou mít i ze zachovalého dětského oblečení a obuvi.



Červený kříž sociálně slabé občany vybavuje na základě doporučení českokrumlovského Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, poskytuje jim i bytový textil a drobné zařízení domácnosti, a to zcela zdarma.



"Budeme velice potěšeni, pokud se rozhodnete do ošacovacího střediska použité textilní zboží darovat, prosíme pouze čisté a funkční, ale můžete si zde za symbolické částky i zboží zakoupit," dodává Yveta Stýblová.



Od loňského února ČČK provozuje také ošacovací středisko ve Větřní v Rožmberské ulici 46 v bývalé prodejně oděvů, tam je otevřeno ve všední dny od 9 do 15 hodin, s polední pauzou od 11 do 11.30, a právě připravuje otevření nového střediska v Kaplici na náměstí.