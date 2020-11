Program se však tentokráte uskuteční zcela jinou formou za využití moderních technologií. Bude se odehrávat v komorním duchu, bez velkých akcí a setkání.

„Program se pokusíme natočit a zprostředkovat divákům prostřednictvím webu a televize,“ říká starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. „Je to provizorní řešení, ale věřím, že alespoň trochu přispěje ke sváteční atmosféře.“

V českokrumlovském Městském divadle už proto vzniká natáčecí studio, kam budou zváni místní umělci. Jak již Deník informoval, budou to moderovaná pásma hudby a mluveného slova, v nichž budou účinkovat krumlovské osobnosti a hudebníci. Premiéru každého dílu zájemci zhlédnou vždy o adventní neděli v 17 hodin na sociálních sítích, webu města a ve vysílání JČ1 – Televize jižní Čechy, která je partnerem projektu a zajišťuje natáčení. Poté bude program reprízován i v následujícím týdnu až do premiéry dalšího dílu o následující adventní neděli.

„Chtěli bychom alespoň částečně zachovat podobu adventních akcí z náměstí Svornosti, kdy o první adventní neděli rozsvěcíme vánoční strom za účasti pana starosty a krumlovského preláta.,“ přibližuje letošní program Jan Vozábal, ředitel Městského divadla. „I každá následující adventní neděle bude mít své specifické téma. Výhodou je také, že můžeme sáhnout do archivu a zavzpomínat na předchozí ročníky.“

O hudební vstupy se postarají krumlovští muzikanti s vánočním repertoárem . „A na Štědrý den bychom chtěli do televizní podoby přenést programs názvem Nesem vám písničky, v němž krumlovští muzikanti nadělují své hudební dárky občanům města. V současné době finalizujeme scénáře jednotlivých dílů a oslovujeme účinkující a hosty . Jsme rádi, že alespoň takto můžeme přispět k sváteční atmosféře města. Všem děkuji za spolupráci.“

Schránka na dopisy Ježíškovi bude

V každém případě ani letos nebudou děti ochuzeny o možnost zaslat dopis Ježíškovi. Schránku Ježíškovy pošty najdou ve zvoničce na náměstí už od první adventní neděle 29. 11. do třetí adventní neděle 13. 12.

V programu zůstanou také oblíbené Psí Vánoce, byť trochu v jiné podobě. Veřejnost může českokrumlovský útulek podpořit finančním příspěvkem na účet číslo 19–221241/0100, VS: 9619000001. Dárky pro chlupáče bude možno donést kdykoli od pondělí do neděle od 8 do 16 hodin. Vždy však po telefonické dohodě s pracovníky útulku na telefonu 606 640 507.

Skauti také doufají, že se podaří rozdávání Betlémského světla. Akci plánují na sobotu 19. prosince na nádvoří Regionálního muzea. Termín bude ještě potvrzen.

Můžete se však vydat na procházku vánočně vyzdobeným městem. Na náměstí se kromě vánočního stromu můžete potěšit půvabným betlémem, další najdete na dvoře kláštera. Ani dřevěné stánky s patronem vánočního trhu medvědem Vilémem Brumlou nebudou chybět, aby byly připravené, kdyby bylo možné stánky otevřít. „Této naděje se stále nevzdáváme,“ doufá předseda pořádajícího sdružení cestovního ruchu Martin Lobík. „Máme připraven půl napůl gastronomický a tradiční vánoční sortiment.“ O vánoční dobroty se postarají i restauratéři díky výdejním okénkům.