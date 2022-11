„Budeme se snažit, aby se adventní program uskutečnil naplno,“ sdělil Jaromír Hruška, dramaturg českokrumlovského Městského divadla, které je hlavním organizátorem programu. Adventní dění by neměly omezovat ani snahy o energetické úspory. „Tam už není prostor, kam jít,“ řekl Jaromír Hruška. „Navíc se už ve velké míře využívají ledková světla, což se dělalo už před covidem. A program na náměstí není zase nějak moc energeticky náročný.“

Hřbitovy na Krumlovsku o Svátku zesnulých jakoby ožily tisíci dušičkami

Organizátoři chtějí rozsah programu vrátit naplno do podoby, na jakou byli obyvatelé města a okolí zvyklí před covidem. „Společné setkání je hlavním poselstvím adventního času a myslím, že nejenom my, ale i lidé se na to těší,“ řekl Jaromír Hruška. „Je to hlavně o sdílení atmosféry na náměstí.“

Určitou novinkou bude, že se letos spojí dohromady Mikulášská nadílka s Ježíškovskou poštou. Čili příchod sv. Mikuláše bude spojen s příchodem Bílé paní Perchty. „A program také bude tím pádem asi o třicet minut delší,“ dodal dramaturg.

Jihočeši budou opět bojovat o alej roku, nominovali jich osm

První adventní víkend bude již 25. až 27. listopadu. Jako první vypukne vánoční trh na náměstí. V sobotu budou hrát na náměstí kapely, od 10 hodin budou otevřené kláštery, kde se po celý den mohou všichni zájemci zapojit do Andělského tvoření a na klášterním dvoře budou k dispozici řemeslné dílny. K večeru pak začnou noční komentované prohlídky klášterního muzea za svitu svící. A v neděli k večeru se lidé všeho věku sejdou na náměstí ke slavnostnímu zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu.