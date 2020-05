Terasa nad jezem už zase pomalu ožívá. Ale jenom terasa.

Jako všem podnikatelům v ubytovacích a gastronomických službáchv Českém Krumlově, i personálu a majitelům Krumlovského mlýna dělá nucené uzavření těžkou hlavu. Marek Šimon vlastní Krumlovský mlýn se svým otcem. Podniká v oblasti ubytování, restauraci pronajali.

„Pokud nemáte finanční závazky, dají se provoz a náklady snížit na minimum,“ říká Marek Šimon. „Člověk se uskrovní a dá se to překlenout. Problém nastává, když v investicích zůstávají lidem dluhy v bankách. Splátky budou sice posunuty, ale jenom na určitou dobu. V Krumlově přijdou ke slovu zase v podzimním a zimním období, takže se samozřejmě obáváme, jak překleneme zimu do příštího roku.“

Krumlovský mlýn mají od roku 1998 a jak Marek Šimon říká, pořád je tam co dělat. „Ještě pořád není dodělaný tak, jak bych si představoval. Dluhy máme od povodně v roce 2002, která nám napáchala obrovské škody, a dodneška to dáváme dohromady.“

Své zaměstnance si Krumlovský mlýn zatím drží, Jsou s nimi spokojeni a neradi by o ně přišli. „Nemůžeme je ale platit do nekonečna, uvidíme, jak to bude dál, jaká bude situace. Trochu mě mrzí, jak to vláda nastavila. Zaměstnance musíme zaplatit a pak teprve žádat stát o příspěvek. Lepší by bylo, aby na zaměstnance poskytovala peníze rovnou. Bylo by to daleko snazší a přehlednější. Takto žijeme v nejistotě, když žádáme o příspěvek až poté, co to zaplatíme a přitom nemáme žádné příjmy.“ Většina podnikatelů má sice určitou rezervu, ale záleží na tom, jak je velká je a jak dlouho s ní vydrží.

Říká se, že vše zlé je k něčemu dobré. Dá se na nucené pauze majít něco dobrého i pro Krumlovský mlýn a lidi v něm? "Z mého pohledu to dobré k ničemu nebylo," říká Marek Šimon. " Protože tnásledky jsou tak obrovské a tak radikální, že se člověk opravdu bojí, aby přežil. Dobré to možná bylo k tomu, že si člověk uvědomí, že kvalita je nadřazená kvantitě, a že když se člověk bude opravdu snažit a bude dělat ty nejlepší věci, tak o to bude zájem od jakékoliv klientely. Ale na to jsem nepotřeboval koronavirus, abych toto objevil."

Krumlovský mlýn nabízí kromě restaurace zajímavé luxusní ubytování, které tím pádem není levné. Vyhledávají ho nejenom cizinci, ale také česká klientela. „Češi tvořili zhruba polovinu návštěvníků,“ říká Marek Šimon. „Ubytování máme otevřené pět let, a celou dobu se snažíme, aby sem jezdila tuzemská klientela, abychom byli zajímaví i pro Čechy.“

Navzdory tomu, že následky nuceného uzavření jsou fatální, Marek Šimon hledí vpřed a spolu s krumlovskými podnikateli budou dělat vše pro to, aby si návštěvníci z Krumlova odnášeli skvělé zážitky. „Přeji všem, aby to přežili s co nejmenšími ztrátami. Spousta z nich do podnikání dává nejenom peníze, ale také sami sebe,“ zdůraznil.

ANKETA DENÍKU: ČEŠI V POHYBU

Kvůli mezinárodní situaci letošní prázdniny strávíme převážně v Česku. Deník se rozhodl zjistit, jak chcete letošní dovolenou strávit právě vy a vaši blízcí. Do speciální ankety se zapojily již stovky čtenářů. Zúčastněte se také a pomozte nám zjistit, jak bude léto v Česku vypadat. Stačí do 20. května 2020 vyplnit anonymní formulář, který najdete na adrese www.cesivpohybu.cz