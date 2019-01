Český Krumlov - Českokrumlovští politici pravděpodobně přenechají celkové vyřešení zimního stadionu svým nástupcům po volbách.

Přátelské mezistátní utkání v ledním hokeji čtvrtých tříd / HC Slavoj Český Krumlov - HC Vityaz Čechov 5:9. | Foto: DENÍK/Pavel Kacerovský

Stavbu nového zimního stadionu, ale ani nové zázemí HC Slavoj složené z kontejnerových buněk podle všeho v dohledné době Krumlováci na Chvalšinské jen tak neuvidí. Čtvrteční jednání zastupitelstva zatím shodilo všechny navrhované možnosti a varianty z jednacího stolu a co bude dál, to zatím nikdo neví.

„Jsme zklamaní a rozladění,“ konstatoval po jednání jeden ze členů představenstva HC Slavoj Milan Talíř. Už během prázdnin totiž klub avizoval, že vydatné deště pravděpodobně zasadily dočasné stavbě šaten a kluboven poslední ránu z milosti a následující zimní sezonu už konstrukce pravděpodobně nepřežije.

Co se rekonstrukce stadionu týče, pak výsledná cena, byť rozdělená do etap, by sáhla někam přes stovku milionů. Město by ji muselo řešit hledáním dotačních peněz. Zastupitelé ale neodsouhlasili ani zahájení prací na projektu, ani přípravu k podání žádosti o dotační peníze.

Zelenou ale nedostal ani druhý plán, pořízení systému složeného z obytných kontejnerových buněk, který by sloužil jako nové, byť dočasné zázemí HC Slavoj. Peníze na kontejnery mělo pokrýt rozpočtové opatření, které by přinesly škrty z rekonstrukce kanalizace v Nových Dobrkovicích a rekonstrukce Prelatury.

Definitivní rozhodnutí nepadlo ani v otázce prodat či neprodat stadion a tak je tu i pravděpodobnost, že se ještě do konce tohoto volebního období může záměr prodeje znovu objevit i na pořadu posledního jednání současného zastupitelstva v září.

„Všechny možnosti řešení problému jsme vyčerpali. Ale když už to stálo tolik úsilí a peněz, budeme se snažit věc otevřít na zářijovém zastupitelstvu. Zdali to bude zrovna prodej, to zatím nevím,“ doplnil v pátek radní Zbyněk Toman.

„Je ale otázka, zdali by to ještě někdo chtěl,“ dodal Milan Talíř. Zájemce o koupi se totiž městu ohlásil už v zimě, ale zastupitelé tehdy záměr prodat stadion nedotáhli do konce. Je otázkou, zdali by se o koupi ucházel podruhé nebo jestli by se objevil jiný investor.

Další otázkou je, zdali by se v září našlo dostatek hlasů. Na posledních dvou jednáních totiž chybělo vždy kolem šesti zastupitelů a vzhledem k tomu, že ke kladnému výsledku je potřeba nadpoloviční většina, tedy alespoň dvanáct hlasů, pak se při takové absenci často velice těžko hledají.

Co budou ale nyní dělat hokejisté? „Pravděpodobně do kabin pozveme nějakou instituci typu kontrolních organizací na téma hygieny, aby nám současný stav buď schválili nebo zakázali, protože nechceme nést zodpovědnost za to, že se tam stane nějaký problém,“ odpověděl v pátek Milan Talíř.

Problém zimního stadionu je složen ze dvou částí. Jednou je samotný stadion, který je v majetku města a jehož některé části jsou buď částečně nebo úplně nové, například plocha nebo některé zateplovací stěny. Jiné pak potřebují zásadní změnu, což je například garáž pro rolbu.

Druhou částí problému je zázemí hokejového klubu HC Slavoj, které silně poničily povodně v roce 2002 a od té doby tady stojí spíše jako provizorium. Nyní je v takovém stavu, který by mohl ohrozit i zdraví dětí nebo jiných lidí, kteří se v ubikaci pohybují.

Podle místostarostky Jitky Zikmundové jsou především záležitostí a problémem samotného klubu. „Šatny jsou hokejistů a mě vadí jedna věc, a sice, že pět let tady někdo nehospodařil se svým majetkem tak, jak správný hospodář hospodařit má a jen tuto zodpovědnost přenáší na druhé,“ řekla v pátek na adresu činovníků HC Slavoj.

Podle Milana Talíře i dalších činovníků klubu se ale na finanční podpoře při řešení zázemí hokejistů podílejí v republice prakticky všechna města, která zimní stadiony mají.

„Chápu ale, že stadion bez zázemí je hloupost. Ale ať si tento krok rozhodne budoucí zastupitelstvo,“ dodala místostarostka s tím, že zavazovat budoucí politiky rozhodnutím takřka z těsného konce volebního období by nebylo správné.