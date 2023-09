„Od počátku počítáme s tím, že další dvě etapy projektu Krumlovský Vltavín, tj. druhá za potokem podél svahu a třetí před potokem podél silnice, budou byty. Nechceme tu stavět další apartmány, ani zdejší trh to podle nás nepožaduje. Poptávka tady v Krumlově je spíše po bytech,“ vysvětlil s tím, že čeká na schválení nového územní plánu. „Stále počítáme s tím, že město ho schválí v dohledné době. Prodleva by pro nás znamenala, že bychom museli přeúvěrovat přípravnou fázi, a to by pro nás znamenalo výdaje navíc.“ Ve chvíli, kdy bude nový územní plán schválený, požádá developer o změnu užívání zbývajících objektů. „Stavět ale můžeme začít hned, jelikož stavební povolení na celý soubor už máme.“

Prodané jsou dvě třetiny apartmánů

Ze 62 apartmánů je v tuto chvíli prodáno čtyřicet. „Když jsme je dávali na trh, byl zájem velký. Po loňských událostech přišel trochu útlum, ale stále se objevují noví klienti. Určitě to není tak, že by se prodej zastavil,“ nastínil Lubomír Vrána. Na apartmány si, na rozdíl od bytů, budoucí vlastníci nemohou vzít běžnou hypotéku, a většina koupi financuje z vlastních prostředků.

Developerské projekty u Lipna. Podívejte se, co nabízejí realitní kanceláře

Spoustu peněz stála společnost SVV real samotná příprava území na výstavbu. „Museli jsme provést demolici bývalé Jitony, vybudovat inženýrské sítě, vybudovat novou příjezdovou komunikaci až k hlavní silnici, dělalo se veřejné osvětlení,“ vyjmenoval jednatel. „Museli jsme také vyřešit potok, který vedl původně pod zemí pod apartmánovým domem. Vrátili jsme ho do původního koryta. A to všechno ještě předtím, než začala samotná stavba objektu.“

Domy budou mít vlastní kotelny

V každém objektu bude plynová kotelna, provozovat je má Energo Český Krumlov, s.r.o. „Jednali jsme i s Carthamem o připojení objektů na jejich parovodní soustavu, ale nedomluvili jsme se, resp. tato varianta byla odmítnuta,“ doplnil Lubomír Vrána.

Předávat jednotky by SVV real chtěla zhruba v březnu nebo v dubnu příštího roku. „Dostavět bychom to chtěli do konce roku, pak musí proběhnout kolaudace, předávací řízení, odstranění drobných vad a nedodělků, které se na každé stavbě vyskytnou. Poté by už přišly na řadu podpisy kupních smluv a předávání budoucím vlastníkům. Následně vznikne klasické společenství vlastníků jednotek, kteří spolu s jednotkou koupí i podíl na společných částech,“ přiblížil.

1/18 Zdroj: Státní okresní archiv Český Krumlov Jitona v 80. letech. 2/18 Zdroj: Státní okresní archiv Český Krumlov Jitona v 80. letech. 3/18 Zdroj: Deník / VLP Externista Bývalý areál Jitony na podzim roku 2019. 4/18 Zdroj: Deník/Zuzana Kyselová Bývalá Jitona v roce 2021. 5/18 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Bývalá Jitona v roce 2021. 6/18 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Bývalá Jitona v roce 2021. 7/18 Zdroj: Deník / VLP Externista Bývalý areál Jitony na podzim roku 2019. 8/18 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Bývalá Jitona v roce 2021. 9/18 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Bývalá Jitona v roce 2021. 10/18 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Bývalá Jitona v roce 2021. 11/18 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Bývalá Jitona v roce 2021. 12/18 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Bývalá Jitona v roce 2021. 13/18 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Bývalá Jitona v roce 2021. 14/18 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Bývalá Jitona v roce 2021. 15/18 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Bývalá Jitona v roce 2021. 16/18 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Bývalá Jitona v roce 2021. 17/18 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Bývalá Jitona v roce 2021. 18/18 Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová Bývalá Jitona v roce 2021.

Součástí domu budou také komerční jednotky, které budou přístupné z terasy. Počítá se tam např. s kavárnou či menší restaurací.

Uplynulý rok se na projektu podepsal, pokud jde o rozpočet, dosti neblaze. „První etapa nás docela potrápila, protože všechny rozpočty a ceníky byly nastavené už v roce 2021 a to, co se odehrálo v loňském roce, společně s nárůstem úrokových sazeb, půjde ze zisku. Takže budeme rádi, když skončíme v černých číslech,“ připustil Lubomír Vrána.

Tvář Vltavínu dal ateliér A800

SVV real. bývalé Jitony koupila od soukromého vlastníka. „Ten už měl o podobě území nějakou představu, od ateliéru A800 měl vypracovanou zastavovací studii. My jsme ji ve spolupráci s ateliérem modifikovali podle našich představ,“ popsal Lubomír Vrána.