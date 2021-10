První ročník Krumlovského vodáckého maratonu se uskutečnil již v roce 2003. Organizátoři se nechali inspirovat vodáckým maratonem ve francouzském kaňonu Ardéche, který však přenesli do jižních Čech, na řeku Vltavu.

Nejnavštěvovanější říční maraton v České republice, který každoročně přiláká do města a jeho okolí stovky milovníků vodáckého sportu od ryzích amatérů až po profesionály, se skvěle vydařil. Na Vltavě soupeřili vodáci na kajacích, kánoích, raftech, pramicích i paddleboardech. Tradičně nemohl chybět ani žákovský maraton, který startoval až odpoledne v kempu Na Pískárně. Tam také dospělé závodníky čekal úsek pro přeběh s lodí po břehu a občerstvení. Jinak měl maraton, při kterém závodníci ujedou až 37 kilometrů, start ve Vyšším Brodě a v Rožmberku v 11 hodin. Cíl závodu byl v Českém Krumlově.

/VIDEO/ Na Vltavě bylo v sobotu živo. Od Vyššího Brodu až do Českého Krumlova po ní urputně pádila vpřed plavidla všeho druhu. Téměř tisícovka závodníků odstartovala v několika kategoriích na 19. ročníku Krumlovského vodáckého maratonu. V okamžiku startu v Rožmberku a Českém Krumlově se pod pádly a vesly borců a borkyň voda jen vařila.

