Doufá, že ve městě, kde je počet návštěvníků na počet obyvatel nejvyšší v zemi a značná část obyvatel z turismu žije, výpadek v počtu hostů z Asie a Ameriky nahradí co nevidět lidé z Česka a blízkého okolí.

David Kopenec zatím nemá informace ani o tom, že by krumlovské restaurace nebo hotely měly v plánu ve velkém propouštět nebo zavírat provozy. Ředitelka českokrumlovské pobočky Úřadu práce Jitka Sládková v souvislosti s tím ve čtvrtek pro Deník uvedla, že úřad zatím nezaregistroval nárůst počtu nových uchazečů o zaměstnání v souvislosti se snížením počtu turistů.

"Každý teď úspory řeší po svém, v zimě je ale pokles vždycky," říká David Kopenec. "Ne že by současnou situaci nikdo nepociťoval, pociťuje ji určitě každý, ale stále je to stále v rámci mimosezóny. Uvidí se, jak se situace bude vyvíjet dál, na konci března a v dubnu už pomalu začíná hlavní sezóna. Chleba se bude lámat na Velikonoce. Doufám, že lidé budou mít chuť a odvahu na cestování."

Velký propad bude hlavně u turistů, kteří k nám létají. "Mohli by ho ale nahradit, podobně jako v sezóně 2009-2010 po krizi, lidé z regionu. Tehdy výpadek báječně pokryli Češi, Němci nebo Rakušané, kteří do Krumlova jezdili na krátké několikadenní pobyty a výlety," dodává předseda Sdružení. "Nikdo tehdy nechtěl utrácet velké peníze, tak jezdili na kratší cesty. To by pro nás mohla být náplast za Asii a Ameriku."

Sdružení cestovního ruchu podle svého předsedy kvituje i to, jak se řešení situace zhostil nový Destinační management oblasti Český Krumlov (DMO ČK), který vznikl na začátku roku. "Připravují kampaně ve spolupráci s Czech Tourismem, které budou zaměřené na Čechy a lidi z oblastí, ze kterých se dá dojet autem. Jsme rádi, že tu je organizace, která se tím zabývá a zabývá se tím dobře."

Za město Český Krumlov se úterního jednání agentury CzechTourism v Praze zúčastnil místostarosta Martin Hák. Řešilo se tam i to, jak by se dalo krumlovského turismu postiženému karanténními opatřeními pomoct. "Svým kolegům jsem na jednání představil vizi a naléhavou potřebu kampaně, která bude zaměřena na české a slovenské hosty, dále pak na naše sousedy, se kterými jsme schopni komunikovat, jakmile to bude možné a efektivní," dodal místostarosta. Konkrétní opatření, která by mohla do Krumlova přilákat více lidí z blízkého okolí, se připravují.