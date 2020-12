Krumlovští skauti rozdávali plamínek z Betléma. Zájem byl menší

Světlo z Betléma doputovalo do českokrumlovského regionu. A to tradičně dvěma cestami. Cestou skautskou a hasičskou. V sobotu Betlémské světlo převzali českokrumlovští skauti do od svých brněnských kolegů, kteří přivezli světlo míru a přátelství vlakem do Českých Budějovic.

Zájemci mohli v sobotu získat Betlémské světlo u Regionálního muzea. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

A ještě ten den odpoledne ho českokrumlovští skauti oddílů Severka a Ursini rozdávali u Regionálního muzea v Českém Krumlově. „My jsme momentálně vystřídali skupinku před námi,“ říkala v sobotu po 16. hodině Jana Kulichová, jedna z vedoucích Severky. „Jsme tu tak deset patnáct minut a přišlo asi pět rodin.“ Uchovat vzácný plamínek z Betléma při životě je velká zodpovědnost. „Máme pochopitelně několik betlémských světel v zásobě pro případ, že by některý plamínek zhasl,“ dodal další vedoucí Severky Josef Mezera. "Tento kouzelný plamínek, který symbolizuje poselství naděje, světla, jež překonává tmu, je letos ještě aktuálnější než jindy.". Poslední víkend před Vánoci otevře obchody i v neděli Přečíst článek › Skauti zájemcům jako každý rok nabízeli i roznos domů, ale letos se přihlásila pouze jedna paní, která si však nakonec přišla pro plamínek z Betléma osobně. Vzhledem ke covidové situaci byl zájem o Betlémské světlo menší. „My tu býváme každoročně mezi čtvrtou pátou, vždy se tu střídáme po hodinách,“ řekla Jana Kulichová. „A v našem intervalu vždycky chodilo hodně lidí, i díky tomu, že to bylo vždy spojené i s programem na náměstí. Takže chodilo hodně lidí, letos je to mnohem slabší.“ Letoší ročník má heslo „Mír překonává hranice“. Plamínek z Betléma doputoval letecky do Rakouska, odkud jej na hranice České republiky dovezli místní skauti, kde jej převzali skauti z Brna a odtud byl rozvezen do celé republiky.