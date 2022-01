Tam by měli být pro občany snadněji dostupnější. „Místo nového působení je na výhodném strategickém místě,“ je přesvědčený Jan Šítal, velitel Městské policie Český Krumlov. „Budeme zde i mnohem operativnější při výjezdech. Sníží se tím také zatížení městského centra. Naším rajonem totiž není jenom centrum a pěší zóna, nejméně polovina výjezdů míří mimo tyto zóny. Výhodou je také, že budeme přímo v oblasti našich častých zásahů a blízko nemocnice.“

Nová adresa českokrumlovské Městské policie je Nemocniční 586. Vchod do budovy autobusového nádraží, kterým se občané ke strážníkům dostanou, je od čerpací stanice MOL. Zaparkovat na nezbytně nutnou dobu můžete na parkovišti před budovou. Pro delší stání je k dispozici placené parkoviště P5 u nádraží, kde je prvních 40 minut parkování zdarma.

Na novém místě si tedy můžete vyřizovat i veškerou agendu, kterou má na starosti městská policie, například povolení k vjezdu do pěší zóny, přestupky nebo evidenci nálezů.

Následně ale vydávání povolenek převezme odbor dopravy, protože město pokračuje v přípravě zábranového systému pěší zóny a má v plánu digitalizovat agendu vydávání povolenek. Pak ji převezme odbor dopravy.

„Město zatím nedisponuje elektronickým systémem,“ říká Jan Sládek, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství. „Proto prodlužuje platnost již vydaných dlouhodobých, to jest modrých a zelených povolenek, až do konce roku 2022 bez nutnosti dalšího vyřízení. Výjimkou jsou modré povolenky pro vozidla TAXI a vozidla příležitostné přepravy osob.“ Nové povolenky již získáte na odboru dopravy v budově Městského úřadu v Kaplické ulici. Ale vydávání krátkodobých, žlutých a červených povolenek, bude do doby digitalizace systému nadále zajišťovat městská policie.