K celosvětové stávce za klima, která se koná dnes, v pátek 20. září 2019, se přidali studenti českokrumlovského gymnázia a Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky české. Sešlo se jich na náměstí jedenáct.

"Není to moc, v březnu na minulé stávce nás tu bylo mnohem víc, ale jsem i tak rád, že o sobě dáváme vědět a že to někoho zajímá," svěřil se Vítek Hakr, student Gymnázia Český Krumlov, který stávku organizoval.

Ta se koná v rámci Týdne pro klima, který právě začíná a lidé se do něj mohou zapojit mnoha způsoby, např. uspořádáním debatních kroužků, přednášek, pikniků, sázení stromů či úklidu, se koná v souvislosti se summitem OSN pro klimatickou akci, který se chystá na 23. září v americkém New Yorku. A právě úklidem veřejného prostoru krumlovští studenti začali, cestou od školy na náměstí sbírali odpadky. Každý z nás podle nich může přispět k tomu, abychom žili ve zdravějším a hezčím prostředí, stačí se tu a tam sehnout, sebrat pohozené věci a odnést je do popelnice.

Smyslem stávky za klima je ale hlavně vnést debatu o změnách klimatu do veřejného prostoru.

„Já bych chtěla promluvit sama za sebe o tom, co může pro klima udělat každý z nás,“ promluvila ke shromážděným studentům a přihlížejícím studentka Tereza Konvalinková. „Dobrý začátek je nekupovat výrobky s palmovým olejem, kvůli jehož pěstování se vypalují pralesy. Dalším krokem je nejíst každý den maso, a když už, nekupovat ho z průmyslových chovů, protože z farem se uvolňuje obrovské množství skleníkových plynů. Také je dobré nejezdit tak často autem, ale jezdit hromadnou dopravou, na kole nebo chodit pěšky, čímž uděláme něco dobrého i sami pro sebe. Můžeme také nosit své vlastní tašky, třeba síťovky, a používat co nejméně plastů. Třeba koupit si pevnou láhev na vodu a tu používat několik let, nemusíme si kupovat pití v PET láhvích.“

„Chceme, aby se zastavila těžba hnědého uhlí a provoz hnědouhelných elektráren, je jich moc a škodí nám i planetě,“ doplnil organizátor stávky, krumlovský student Vítek Hakr, která mluvil i o kácení Amazonského pralesa. „Já sám jsem navíc přestal před rokem a půl jíst palmový olej a jídelníček mi to nijak nezničilo.“

K hnutí Fridays for Future, tedy Pátky pro budoucnost, které založila studentka Greta Thunberg asi před dvěma lety, se připojují studenti už ze 140 států světa. "Při poslední větší stávce se v Česku zapojilo dva a půl tisíce studentů, v Německu na poslední stávce tři sta tisíc studentů, což je proporcionálně mnohem víc. Máme se ještě co snažit," dodal Vítek Hakr. "Až planeta překročí hranici oteplení o 1,5° C, podle vědců to už nepůjde zastavit. Teď to ještě jde, ale od roku 2004 to narostlo o 1,4° C, takže máme málo času. Najdou se samosprávy, které s tím chtějí něco dělat, třeba Praha 7 vyhlásila stav klimatické nouze. V Krumlově se to zatím nedaří, ale snad se to povede. Hodně záleží na našem starostovi a na zastupitelstvu. Doufám, že se mi podaří něco vyjednat na zasedání zastupitelů města a Krumlov bude sázet stromy, jednat proti plastům a za záchranu klimatu.“

Do debaty se studenty na náměstí Svornosti se zapojila i krumlovská keramička Vladimíra Konvalinková, která tam přišla mladé stávkující podpořit. „Mám pro vás inspiraci. Ze starých záclon se dají našít sáčky na rohlíky nebo na zeleninu, krásně na nich drží i nálepka z váhy, je to jednoduchá věc a funguje.“