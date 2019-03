Cestou od školy na náměstí, kam stávku svolali společně s kolegy ze Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky, totiž vlastními silami sesbírali spoustu odpadu. „Půlka nás šla Fialkovou, půlka kolem bazénu. Našli jsme toho tolik, že se nám to nevešlo do připravených pytlů a museli jsme se vracet,“ svěřil se septimán Samuel Suchánek, který stávku, coby čerstvě dospělý, zorganizoval. „Hned je to tam hezčí, i do školy se nám určitě bude chodit líp. Bylo by fajn, kdyby se všichni rozhodli dbát na své okolí.“

Petr Švanda, další septimán, dodal, že vysloveně zaneřáděné bylo parkoviště pro turistické autobusy na Chvalšinské. „Zbylo tam toho hromady, nebylo v našich silách to odnést. Čtvrt hodiny jsme jen stáli a sbírali. Byly to české i asijské výrobky. Popelnice tam nějaké jsou, ale lidi to tam zjevně odhazují jen tak.“

Studenty, kteří svou stávkou chtějí donutit vládu, aby začala aktivně řešit snižování emisí a ukončení výroby plastových obalů, přišli podpořit i učitelé a občané města a příbuzní. „Já tu stála před třiceti lety, když jsme bojovali proti komunismu, tenkrát to rozpoutali vysokoškoláci,“ svěřila se studentům krumlovská keramička Vladimíra Konvalinková. „Vy teď začínáte a já vám přeju, abyste vydrželi, je to běh na dlouhou trať. Děkuju, že jste tady.“

Že se dá přispět i málem, stávkujícím studentům přiblížil starosta Dalibora Carda, který je přišel na náměstí podpořit, i s místostarostou Ivem Janouškem. „Když jsem ještě jako ředitel školy chodil do práce, slíbil jsem si, že denně cestou tam i zpátky seberu jeden kus odpadu. A dodržoval jsem to. Kdybychom to dělali všichni Krumlováci, denně z ulic zmizí přes dvacet tisíc odhozených věcí.“

Město řeší plasty i bezohledné podnikatele

„Máme krásnou třídící linku, patříme mezi nejlepší v třídění, ale co s tím?“ okomentoval starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. „Čína přestala plasty brát a udat je čím dál těžší. Je třeba, aby se v republice objevil někdo, kdo je začne zpracovávat.“

Myslí si, že je na čase plasty zakázat. "Paní Gomba na páteční přednášce v klášterech vyprávěla, jak jí v jedné africké zemi, tuším že ve Rwandě, celník zabavil igelitku, protože je tam mají zakázané. Věci jí přebalili do papíru a bylo to. Když to zvládnou tam, tak bychom to tu mohli dokázat taky.“

Velký problém má město i s neukázněnými podnikateli, kteří tu na turistech vydělávají, ale je jim úplně jedno, co kam vyhazují. „Klidně do popelnic na tříděný odpad hodí nádoby s přepáleným olejem z fritovacích hrnců, místo aby si zaplatili za odvoz, tak jam mají. Uhlídat to nejde, to by tam musela stát stráž non-stop. Tohle mají lidi prostě v sobě.“