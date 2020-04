Město nacpané turisty tak, že se jím nedá pořádně projít, i to byl důvod, proč do Krumlova mnozí Češi na dovolenou raději nejeli. To se teď může změnit, turisté z druhého konce světa letos možná vůbec nepřijedou. Jako šanci přepřáhnout to vidí krumlovský místostarosta pro cestovní ruch Martin Hák, který chystá kampaň, jejímž cílem bude do města přilákat Čechy, popřípadě sousedy.

„Ani korunu na vzdálené trhy,“ shrnul strategii. „Pro nás je to historická šance zbavit se toho, co jsme tu prožívali poslední léta, což ale nebyl problém Krumlova, ale celého světa. Můžeme najet na nový model.“

Bavit se dneska s Korejci nebo Japonci je podle něj nereálné. „Než se tenhle motor zase roztočí, potrvá to léta. Blíž jsou nám Rakušané, Maďaři, Poláci a Němci. Ale jestli zůstanou zavřené hranice, zapomenout můžeme i na ně,“ dodává. „Velikonoce jsme už všichni škrtli, což je obrovská ztráta, to měl být první vrchol sezóny, a jak to bude dál, nikdo neví.“

Město chce přitáhnout kromě jednotlivců hlavně rodiny s dětmi. Jedním z lákadel by měla být Karta Krumlováka se vstupy do muzeí, klášterů nebo na zámek. „Na rodiny budeme muset jít chytře, aby se nám tu děti neunudily,“ dodává. „Kartu by mohli zdarma dostávat všichni ubytovaní, menší část ceny by hradil ubytovatel, zbytek město.“

Naděje leží právě v těch, co ve městě přespí. „Karta je drahý dárek a chceme ji vázat na postel. Jde nám o podporu bydlících hostů.“

Martin Hák věří, že má smysl lákat lidi společně s Lipenskem. „Kampaň bychom mohli pojmout jako dvojregion, Lipno láká na sport a atrakce, my na kulturu. Spolu jsme silnější.“

Město bude muset spočítat, kolik ho koronavirus bude stát. „Počítáme ztráty z parkování, autobusů a ubytovacích poplatků. Kampaň bude další výdaj. Prvních deset milionů už padlo, to je evidentní z parkování, bus-stopů, záborů či ubytovacího poplatku.“

Skutečné tržby čeká za rok

Martin Lobík, krumlovský podnikatel a člen Sdružení cestovního ruchu, má zastavenou shuttlovou dopravu a zavřený penzion. „Je možné, že zahraniční turisté přijedou až koncem roku nebo až za rok, s tím je třeba počítat,“ konstatuje. „Já to vidím tak, že tržit budu něco až za rok na Velikonoce. Teď je třeba vymyslet, jak pokrýt alespoň náklady.“

Pokud se zadaří, v létě přijedou nějací Češi. „Navíc budou bez peněz, a když budeme mít štěstí, na Vánoce přijedou nějací Rakušáci,“ říká. „Teď řešíme, co s naším krámkem, ve kterém jsme prodávali český perník. Jak se budeme profilovat? Co nabídneme Čechům? Co změnit, abychom utržili alespoň něco na provoz, na platy prodavačkám?“

Pomoct bude muset město

Jediný úspěch je možný, když se spojí privát a město, myslí si Martin Lobík. „Jen tak to můžeme zvládnout, spolupráce je naprosto klíčová, ať jde o malé, nebo velké podniky. V Rakousku už se to rozbíhá, hlavní je nenechat privát padnout na kolena.“

S kolegy ze Sdružení cestovního ruchu na město ponese návrhy. „Navrhneme, jestli by nemohlo pomoci třeba tím, že odpustí poplatky za zábory teras, nebo by nedokázalo něco udělat s poplatky za ubytování. Nejsou to zásadní částky, ale je to pomoc, každá koruna teď bude dobrá. Je teď zkrátka potřeba stát nohama na zemi a je jasné, že bolet to bude všechny.“