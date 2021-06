Poškozenou střechu a auta má Martin Smoleňák po středečním nočním krupobití v Kuří u Benešova nad Černou.

Kroupy. | Video: Martin Smoleňák

"Byl to masakr," vypráví. "Přesně v 11.35 hodin nás vzbudil pořádný rachot, který sílil. Spíme totiž v podkroví. Chystal jsem se vyběhnout ven, abych uklidil auto, ale jen jsem otevřel dveře, dostal jsem takovou pecku do nohy, že jsem zase rychle zacouval. Dostat těmi kusy do hlavy by bylo o život. Pozavíral jsem na baráku, co se dalo a pak už jsme jen čekali, jestli se to neprobourá do ložnice. Raději jsme se přemístili do přízemí. Manželka pak přiznala, že se docela bála."