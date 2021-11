Rozsvícení vánočního stromu je možné sledovat od 17 hodin na náměstí v Horní Plané za dodržování všech nařízení. Odehraje se však bez vystoupení dětí z mateřské školy. „Je nám to velmi líto,“ říká ředitelka KIC Horní Planá Lucie Roubínová. „Děti měly nacvičené krásné vystoupení. Moc jim děkujeme a pošleme po paní ředitelce Zdeničce alespoň malou odměnu.“ O Ježíškovu poštu ale děti nepřijdou, takže od neděle začíná posílání dopisů Ježíškovi. Schránka bude tradičně umístěna před vstupem do Informačního centra, Náměstí 8, Horní Planá.

Na první vánoční advent a rozsvícení stromečku zve své občany také Přední Výtoň spolu se sborem dobrovolných hasičů. I zde se za dodržení všech opatření sejdou u stromku před obchodem v 17 hodin. Mělo být i zpívání vánočních koled, ale to se ukáže, jestli ho pořadatelé opravdu uskuteční.

Vánoční dílna je k dispozici v Obecním domě Lipna nad Vltavou od 13 do 19 hodin. Organizuje ji Květinářství Halka Bicanová. Návštěvníci si tu mohou vyrobit věnec, koupit hotové výrobky a vánoční dekorace. Materiál na výrobu je možné zakoupit na místě. Tavné pistole jsou k dispozici.

Rozsvícení vánočního stromu ve Vyšším Brodě bude od 17 hodin. Mají zaznít vánoční písně v podání žáků ZUŠ. Organizátoři prosí, dodržujte všechna platná nařízení.

Výstava filmové zbroje začíná v neděli v kaplické Galerii Krampus. Zahajuje ve 14 hodin a potrvá do Tří králů. Otevřeno bude vždy v sobotu a neděli od 13 do 18 hodin. Od pondělí do pátku zajišťuje provoz KIC Kaplice. Přemýšleli jste někdy, jak vznikají zbraně a zbroje, které se objevují ve filmových či divadelních bojových scénách? Vystavené zbraně a zbroje ze zbrojnice si zahrály v mnoha velkofilmech, divadelních hrách i muzikálech.

Předvánoční karamelovna v Českém Krumlově zve v neděli na adventní prohlídky. Čeká vás komentovaná prohlídka Karamelovny s ochutnávkou a možností nákupu různých druhů ručně vyráběných tekutých karamelů od čisté karamelové chuti až po bylinkové, kávové, kořeněné, s kakaem i slané chilli, který má využití nejvíce se saláty, sýry nebo masem.

Těšit se můžete i na limitovanou edici Českokrumlovského karamelu od Vaška – vánoční, s perníčkovým kořením a sušeným jablíčkem. Ochutnat ji můžete o adventních nedělích 28.11., 5., 12. a 19.12. od 13 do 18 hodin přímo ve výrobně karamelu v Českém Krumlově v průmyslové zóně U Poráků.

Kláštery Český Krumlov zvou v neděli od 14.00 – 15.30 hodin na komentovanou prohlídku výstavy Světem fantazie s Jindrou Čapkem. Dozvíte se, jak vzniká ilustrace? Kde hledá Jindra Čapek inspiraci při ztvárnění pohádkových postav? Jaké byly začátky jeho ilustrátorské kariéry, dříve než se dostal do povědomí ve své rodné zemi. Která kniha přinesla autorovi největší věhlas? Nebo, co stálo za vznikem knihy Kubula a Kuba Kubikula či novým albem Radosti života, české kapely Čechomor? Poutavé vyprávění v pozadí jednotlivých ilustrací prozradí mnohé o životě a tvorbě tohoto mezinárodně uznávaného výtvarníka, který už čtyřicet let získává obdivovatele na čtyřech kontinentech a jeho knihy vyšly v úctyhodných třiceti světových jazycích. Vstupné 300 Kč.

Městské divadlo Český Krumlov má pro děti a jejich rodiče tradiční nedělí pohádku od 15 hodin. Jmenuje se Hlídali jsme Ježíška. Hraje Divadlo Na Větvi pro děti od tří let. Hlídali jsme Ježíška je tradiční vánoční příběh netradičním pohledem – očima Oslíka a Volka. Prohlídka slavné betlémské maštale pro nejmenší.

Ukradená galerie v Českém Krumlově zve na vernisáž v neděli ve 20 hodin. Ukradená galerie neboli UKG je platformou pro každého, kdo chce vystavovat ve veřejném prostoru, a místem setkání pro všechny, kteří mají zájem se na to podívat. UKG nezná meze, je od lidí lidem, je otevřená všem, nezávislá a zadarmo.