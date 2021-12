Loď najela do drátů, člena posádky sežehlo dvacet tisíc voltů

V úterý 4. srpna po 13. hodině vyjížděli vltavotýnští policisté k chatové oblasti Permoník na řece Lužnici k nehodě plachetnice. Plachetnice tam najela do drátů vysokého napětí. Vůdce malého plavidla pravděpodobně neodhadl výšku stožáru lodi a prověšení drátů. Mladší z mužů, když se loď blížila k vodiči, skočil do řeky a snažil se tažením za lano lodi zabránit kontaktu. Druhý muž z plavidla zapnul zpětný chod motoru, ale již nestačil zabránit kontaktu stožáru plachetnice s vodičem a došlo k elektrickému výboji. Přitom se zranil muž na lodi, který upadl do bezvědomí. Utrpěl popáleniny a jiná zranění, s kterým ho záchranáři odvezli do nemocnice.

Plachetnice se u osady Permoník na Lužnici nevešla pod dráty vysokého napětí.Zdroj: Policie ČR

