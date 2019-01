Českokrumlovsko – Prověřit a hlídat zdravotní stav lesů doporučuje vlastníkům město Český Krumlov. Důvodem je kůrovec. Letní vedra a hlavně dlouhodobé sucho už sice pominuly, jejich důsledky ale lesy pociťují ještě dnes. Jsou oslabené a napadá je kůrovec. Naštěstí ale ne v takové míře jako ve zbytku kraje. Městský úřad i přesto požádal vlastníky lesů, aby zdravotnímu stavu lesa věnovali zvýšenou pozornost.

Borové porosty na Kájovsku poškodily červnové kroupy, jaké škody napáchaly, se přesně uvidí na jaře. | Foto: Deník/ Zuzana Gabajová

„Napadení kůrovcem v lesích v našem majetku je minimální," okomentoval výzvu Jan Sotona, mluvčí Vojenských lesů a statků, jež spravují lesy ve vojenském újezdu Boletice. „Jde o lokální problém především na skalnatých místech, která jsou náchylnější k vysychání. Pokud jde o naši divizi v Horní Plané, globálně si kůrovec nevyžádá těžby vyšší než v řádech stovek kubíků dříví."

Stromy napadené kůrovcem je nezbytné včas pokácet a asanovat, aby nedocházelo k dalšímu šíření kůrovce na sousední lesní porosty. „Že je strom napadený kůrovcem, poznáme tak, že začne zrzavět," vysvětlil Miroslav Štoll, ředitel Lesů města Český Krumlov. „Když vidíme, že začne usychat, vytěžíme ho a asanujeme." Podle něj jde i v případě městských lesů jen o jednotlivé stromy vyskytující se na dílčích lokalitách, plošné rozšíření kůrovce lesníci nezaznamenali.

„V Jihočeském kraji došlo k několikanásobnému zvýšení počtu kůrovcem napadených stromů," upozornila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

„A to zejména vlivem počasí a semenného roku. Na Českokrumlovsku a Vyšebrodsku je zatím situace výrazně lepší," dodala vzápětí mluvčí, „kůrovce je zhruba stejně jako v loňském roce. V průběhu letošního roku byl sice i zde semenný rok, ale srážkově, zejména Vyšebrodsko, na tom bylo lépe. K dnešnímu dni je v kraji zpracováno za říjen dalších asi pět tisíc m3 kůrovcového dříví."

V souvislosti s kůrovcem bylo v letošním roce podle Evy Jouklové ve státních jihočeských lesích položeno téměř 11 tisíc m3 lapáků, tj. obranných opatření ve formě ležícího stromu. „Instalováno bylo také 820 feromonových lapačů," doplnila mluvčí.

Na Českokrumlovsku je i jedna bezzásahová zóna, v níž platí, pokud jde o těžbu dřeva zasaženého kůrovcem, zvláštní pravidla. „Jde o část rezervace Kleť na vrcholu Kleti, kde sice převažuje bukový les, ale i zde se bude proti kůrovci zasahovat, a to ve spolupráci s CHKO," řekl Radek Kordač, lesní správce českokrumlovské správy Lesů ČR.

Vlastníci lesů by měli pozornost věnovat i letošní a loňské výsadbě sazenic. „Sazenice tzv. vylepšujeme," vysvětlil Miroslav Štoll. „Malé stromky nahradíme novou výsadbou. Pokud by se to vyskytlo ve velké ploše, musíme ji obnovit celou," dodal jednatel městské společnosti, která obhospodařuje 1310 ha lesů.

Kromě kůrovce letos řádily i kroupy, což je vidět na borových porostech v okolí Kájova a Křenova. Krupobití odnesly hlavně lesy v majetku Vojenských lesů a statků. „U Kájova situaci monitorujeme, konečnou bilanci této události však budeme znát až na jaře," řekl Jan Sotona, mluvčí VLS.

Dřevo ze stromu napadeného kůrovcem se zpracuje na pile jako běžné řezivo, ale v horší kvalitě. Je z něho víc tzv. vlákniny, kvalitativně horšího dřeva, které je určeno na otop. Kůrovec strom napadá od vrcholku a je ho třeba porazit dřív, než kůrovec vylétne a napadne další stromy.

Škody po kůrovci

od ledna do září 2015:

JČ: v kraji bylo ve státních lesích zpracováno 26 000 m3 kůrovcem napadeného dřeva

Českokrumlovsko: 1882 m3

za celý rok 2014:

JČ: 4 300 m3

Českokrumlovsko: 1663 m3